MARC-ANTOINE LE BRET 3 - EN RODAGE

3 en Rodage

Dans un monde où les changements climatiques poussent la planète Terre dans ses plus durs retranchements et où les plus grands chercheurs imaginent la fin de l’Humanité à court terme.

A travers la voix de personnalités, Marc Antoine Le Bret vous fait découvrir en avance tout ce que n’aurez sûrement pas le temps de voir en vrai.

3 en Rodage, un spectacle de la fin du monde, avant la fin du monde mais en bien plus drôle!

Pour venir rire et applaudir Marc Antoine Le Bret dans son nouveau spectacle, jouez avec nous sur France Bleu Champagne Ardenne et gagnez vos places.

03.26.48.2000