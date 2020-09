Marie Hélène Vincent, invitée de Bravo les femmes.

Ce que Marie Hélène reproche au monde adulte, c'est d'être trop sérieux, parce qu'elle est résolument optimiste. "Voir les choses de façon positive, c'est aussi se reconnecter à l'enfant que l'on était". Marie Hélène a un truc, très simple, pour se reconnecter à sa créativité, au plaisir de créer : "On prend un tapis un peu confortable, on s'allonge dessus et soit, on se laisse porter par ses rêveries, soit on prend un papier et un crayon et puis, on écrit ... C'est ce je fait quand je suis en recherche d'idées, et c'est chouette !" Son optimiste, elle le doit à ses parents, mais aussi à sa faculté d'adaptation parce qu'elle a souvent changé d'environnement professionnel. Elle a fait un master en deux ans en sciences du bois aux Etats Unis, a été ingénieur bois pendant 10 ans et a travaillé avec un désigner pendant 10 ans également. C'est ce dernier volet qui l'aide beaucoup aujourd'hui pour la création et la conception de ses jeux. Mais à quel moment elle s'est dit : "Tiens, je vais créer des jeux !" ?

Après ses 10 ans dans le design, sa rencontre avec Catherine Dargent, artiste à Soustons, et SEPP, fabricant de jeux magnétiques, a été déterminante. C'est alors, qu'a été créé leur premier jeu, un produit phare aujourd'hui, le Mémolomino. Il s'agit d'un jeu 3 en 1, "Memory, loto, domino", avec des images d'animaux de la ferme ou de poisson, avec de vraies images d'animaux. Mais concevoir et créer un jeu prend du temps, il faut compter un an pour le développer. Il est un jeu de cartes proposé par carrementjeu, intitulé Moot pour transformer vos réunions en "mootings" productifs !

Ce jeu de cartes permet de respecter le parole de l'autre pour mieux le comprendre et se mettre à sa place pendant les réunions. Cela permet aussi des réunions durant lesquelles on peut gagner du temps, où les plus timides ont la possibilité de s'exprimer davantage et ceux qui parlent beaucoup peuvent laisser la place aux plus réservés. Des réunions où le respect et la bienveillance sont les maîtres mots.

Marie Hélène adore ses deux activités, coach en entreprise et créatrice de jeux, parce qu'elles sont complémentaires.