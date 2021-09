Mario fête son anniversaire : le célèbre plombier à 40 ans cette année

Devenu la mascotte de Nintendo, né de l'imagination du concepteur de jeux Shigeru Miyamoto, le célèbre plombier est, depuis 1985, le roi de la franchise qui porte désormais le nom de "Super Mario".

Pourtant, c'est bien avant la sortie du premier jeu qui porte son nom que Mario est apparu sur les écrans des consoles des joueurs du monde entier. Le petit italien moustachu apparaît pour la première fois en 1981, dans le jeu "Donkey Kong", sous le nom de Jumpman. Et depuis la sortie du premier volet de ses aventures "Super Mario Bros" sur la console "NES", il a accompagné la sortie de toutes les machines de jeu de la marque.

Mario, toujours ambassadeur de Nintendo.

Depuis 2020, Mario débarque aussi dans votre salon au volant de son célèbre Kart, dans Mario Kart Live Home Circuit, sur la console Switch, accompagné là aussi par Luigi. Une déclinaison "dans la vraie vie », dans laquelle chaque karting est dotée d'une caméra, et son parcours est suivi sur l'écran de la console, agrémenté de nombreux autres éléments, à commencer par les autres coureurs, virtuels, mais aussi les obstacles, et les fameux objets bonus. Vous jouez donc devant votre écran, mais avec un Mario Kart qui roule lui sur votre carrelage de maison. C’est ce que l’on appelle la réalité augmentée. Les kartings font donc la course dans un environnement familier, qui apparaît à l’écran comme décor de jeu vidéo.

A l'écran, mais pas seulement !

Depuis quelques années, Mario sort de l'écran. Monopoly propose ainsi édition spéciale "Super Mario Celebration". En lieu et place des rues de Paris, on retrouve donc des niveaux iconiques des différents jeux Mario. Les pions sont remplacés par les carapaces, étoiles et champignons. Et surtout, adieu billets, remplacés désormais par des pièces, comme dans le jeu vidéo.

Comptez en moyenne 32 à 35 € pour le Monopoly Super Mario Celebration.

Monopoly Mario Celebration - Hasbro

Du côté de chez LEGO aussi, on s’est donc mis à la plomberie ! La marque aux petites briques, ajoute une corde à son arc, avec cette gamme qui promet aux joueurs une expérience permettant de transposer l’univers de jeu de Super Mario dans des niveaux construits en Lego.

Après avoir proposé un starter pack Mario en 2020, la marque danoise renouvelle son offre en 2021 avec Luigi.

Luigi et Mario sont désormais disponible dans l'univers LEGO © Radio France - Nicolas Bedin

Cette nouvelle saison ne change pas la formule qui a eu un succès fou l'an passé, conduisant même à la rupture de certaines boites.

Luigi et Mario devront faire équipe pour surmonter les épreuves © Radio France - Nicolas Bedin

La vraie nouveauté, c'est la possibilité (enfin !) de jouer a deux, en connectant Mario et Luigi, en Bluetooth, afin que chaque enfant possède son propre personnage. Le comptage des points, du temps, et des pièces scannées se fait par chaque personnage, et sur l'application disponible quelque soit le type de téléphone.

Mario en briques Lego © Radio France - Nicolas Bedin

Comme à l'accoutumée, il est possible de créer en briques son univers, son "plateau" de jeu, comme à l'écran, en construisant les obstacles, mais aussi les "boss" et les ennemis de Mario et Luigi qu'ils devront combattre afin de délivrer Princess Peach.

Luigi et Mario devront combattre des plantes carnivores que les enfants construront en briques © Radio France - Nicolas Bedin

Les plus jeunes vont adorer, les plus grands pourront jouer avec eux et retrouver tout ce qui fait le succès de Mario dans les jeux vidéos : les pièces, les monstres, la vitesse, et les sons si caractéristiques de l'univers du petit plombier italien.

Comptez entre 42 et 60 € pour le pack de démarrage avec la figurine Luigi, et de 30 à 100 € pour les packs d'extension, en fonction de leur taille et du nombre de briques.