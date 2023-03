Match Stade de Reims/Stade Brestois, ce dimanche 9 avril : gagnez vos places et votre Pass VIP !

Après 19 matchs sans défaut, le Stade de Reims semblait invincible. Tombés face à l'OM, les hommes de Will Still n'ont pas démérité, permettant à leur équipe de conserver une bonne place dans le classement.

Fort de sa 9e place dans le classement de Ligue 1, le Stade de Reims sera prêt à recevoir le Stade Brestois, 16e, après quelques jours de repos bien mérités, le dimanche 9 avril dès 15 heures.

