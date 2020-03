Mesures de confinement face au coronavirus : que faire ce dimanche à la maison ?

En raison des mesures de confinement, il n'y a pas d'accès possible à la Rotonde de l'Ecole des Mines mais le centre culturel scientifique stéphanois propose des défis et des ateliers à faire à la maison.

Promis, on ne vous parlera pas du Monopoly ! Car il existe bien d'autres jeux à faire à la maison quand on est confiné chez soi. Alors bien sûr, il faut limiter les contacts mais ça n'empêche pas de s'amuser, surtout si vous avez des enfants. Loïc Moulin tient la boutique - bar de jeux La taverne du gobelin Farci à Saint-Étienne : le magasin est bien sûr fermé en raison des mesures gouvernementales de restrictions depuis mardi 17 mars, mais son propriétaire raconte toutes les options de jeux que l'on peut trouver sur le web.

"Il y a des jeux à imprimer et à fabriquer soi-même"

Loïc Moulin, patron d'une boutique de jeux à Saint-Etienne, donne des exemples de jeux à imprimer sur le web. Copier

"Il y a la possibilité de télécharger sur internet des jeux qu'on appelle "print and play" : ce sont des jeux que l'on imprime et que l'on va découper pour faire le jeu de société directement et jouer avec les cartes fabriquées. Il y a aussi un site qui s'appelle pnparcade.com et là vous avez tout ce qui est le "free game", c'est-à-dire tous les jeux que vous pouvez télécharger". Il y a donc des jeux à imprimer, comme le précise le patron de la boutique de jeux mais aussi des jeux de rôles avec des scénarios déjà préparés sur le web.

"C'est le moment de jouer tous ensemble !"

Loïc Moulin donne aussi des exemples de jeux de rôles avec des scénarios déjà préparés sur internet. Copier

"Pour les familles ou les personnes qui sont nombreuses chez eux, il existe murder-party.org qui est un site qui donne des scénarios pour des soirées de crime. Vous allez imprimer les fiches personnages et le scénario, les distribuer aux joueurs et il va falloir que vous vous questionnez pour trouver qui est le meurtrier parmi vous. Le tout est de s'occuper et d'arriver quand même à structurer ses journées, en se disant on va jouer de telle heure à telle heure. C'est le moment de jouer tous ensemble : on est confiné chez nous donc on ne peut rien faire. Quand on est ensemble, jouons et essayons de trouver du plaisir dans le ludique".

Pour ceux qui ont une âme plus scientifique, pourquoi ne pas faire des expériences à la maison : la Rotonde propose des tests pour se creuser les méninges. Et pas de panique, les solutions sont sur le site internet du centre culturel scientifique stéphanois . Alexandre Saffre est animateur à la Rotonde.

"Des défis chaque jour pour la famille et les enfants."

Alexandre Saffre, animateur à la Rotonde, propose des exemples d'expériences à mener à la maison pour mener ludique et découvertes. Copier

"Exemple de ces défis à tenter de résoudre : faire tenir un livre sur la tranche d'une feuille en équilibre. Ce sont des petits défis réalisés avec du tout petit matériel comme des bougies, des verres, des livres, des feuilles que tout le monde a à la maison pour occuper les enfants pendant ce weekend de confinement". Et puis si vous avez tout simplement la flemme, la cinémathèque de Saint-Étienne a pensé à vous : 60 films sur la ville sont en accès libre sur son site web.