🎁☃ Métabief : Remportez vos forfaits ski alpin et Luge des Cimes, toute cette semaine, Côté Jeu ! 🎿🛷🎁

Le domaine alpin de Métabief-Mont d'Or relie 37 km de pistes tous niveaux sur 3 secteurs : Métabief, Superlongevilles et Piquemiette , adossés à différents versants du Mont d'Or et du Morond, de 900 à 1423m d'altitude.

Métabief rime aussi avec multi-activités : ski nordique, raquettes, biathlon, ski de fond, backcountry, ski-joëring, luge et bouée d'hiver, spéléo d'hiver, cascade de glace, ou encore 2 roues d'hiver ou trottinette électrique.

Et le territoire est aussi pays de patrimoine, naturel ou gastronomique !

Métabief-Mont d'Or , c'est évidemment une station de ski des Montagnes du Jura , qui rassemble six villages : Les HÎpitaux-Vieux, Les HÎpitaux-Neufs, Jougne, Les Longevilles-Mont d'Or, Rochejean et bien-sûr Métabief !

Métabief, c'est ainsi tous les bonheurs de la moyenne montagne, des loisirs de plein air comme des plaisirs de la table, du patrimoine, des paysages ou de l'art de vivre !

Le ski alpin : un bonheur Ă partager sur toutes les pistes de MĂ©tabief ! ❄☀ - ©Thuria

Le domaine alpin

Le domaine alpin est composé de :

41 pistes  : 10 vertes, 13 bleues, 12 rouges, 6 noires

 : 10 vertes, 13 bleues, 12 rouges, 6 noires 19 remontées mécaniques

40% du domaine équipé en neige de culture

du domaine équipé en 1 zone d'apprentissage sécurisée pour les enfants  : le Jura Kid Park

 : le Jura Kid Park 3 zones freestyle  : snowpark, EasyPark, BioPark

 : snowpark, EasyPark, BioPark 3 pistes freeride non-damées et sécurisées

non-damées et sécurisées 1 zone Boarder Cross  : nouveauté pour vous challenger sur le secteur Piquemiette

 : pour vous challenger sur le secteur Piquemiette 1 espace dédié à la luge sur le front de neige de la station, pistes entretenues et sécurisées

sur le front de neige de la station, pistes entretenues et sĂ©curisĂ©es 3 itinĂ©raires de montĂ©e en ski  : Bellevue, Cernois, Les CrĂȘtes

MĂ©tabief : la station des 3 versants renversants ! 🎿

Le domaine nordique

Le domaine de la station est aussi nordique , dans son profil comme dans son ùme, pour tous les plaisirs de la glisse rando, découverte, paysages, grand air, balade ou toutes les envies de performance en ski de fond !

Le village est traversĂ© par la GTJ – la Grande TraversĂ©e du Jura – un itinĂ©raire ski de fond de 180 km de long, unique en France, dĂ©sormais Ă©galement en version raquettes prĂ©cisĂ©ment au dĂ©part de MĂ©tabief pour 117 km d'itinĂ©rance !

Pour le ski de fond, Métabief-Mont d'Or offre également une grande variété de plaisirs sur les secteurs du Mont d'Or, de L'Herba, de Métabief ou d'Entre-les-Fourgs , sur des pistes zigzagant entre les chalets d'alpage, ou vous offrant les plus beaux balcons sur la chaßne des Alpes, juste au-delà du Léman, le Mont Blanc comme sur un catalogue !

Pour ne rien gĂącher, certaines pistes d'initiation sont en accĂšs libre , et la station propose Ă©galement des stades d'apprentissage ludiques pour les enfants aux Granges Raguin (Rochejean) et Ă La Seigne (Les HĂŽpitaux-Vieux) avec figurines en mousse, cerceaux Ă grelots, cĂŽnes, et autres tunnels.

La Luge des Cimes : un rail pour un shoot de sensations ! - ©Millo Moravski

La Luge des Cimes, la nouvelle luge 4 saisons !

C'est la grande nouveautĂ© de MĂ©tabief : la station a remplacĂ© l'historique "luge d'Ă©tĂ©" qui a fait frissonner quelques gĂ©nĂ©rations. La dĂ©sormais toute nouvelle Luge des Cimes , c'est 710m de sensations, 103m de dĂ©nivelĂ© et 40km/h pour se faire une idĂ©e de ses limites ! 🙃

Changements climatiques, changements touristiques, et nouvelles philosophies

MĂ©tabief-Mont d'Or , c'est une station aux 6 villages, mais aussi une station aux 4 visages, comme autant de saisons. Ainsi, la station propose-t-elle de nombreuses activitĂ©s  : randonnĂ©e, VTT, cheval, ski alpin, ski nordique, balades en raquettes, biathlon, ski de fond, backcountry, ski-joĂ«ring, luge d'Ă©tĂ©, bouĂ©e d'hiver, spĂ©lĂ©o d'hiver ou d'Ă©tĂ©, cascade de glace, ou encore 2 roues d'hiver, fat bike, pĂȘche, baignade, trail, parapente, trottinette Ă©lectrique, escalade, via ferrata, ou canyoning !

Les envies et aspirations en termes de loisirs évoluent, la consommation nature a pris un virage aussi serré que déterminant, calqué sur des modes de vie qui ont radicalement changé .

La station doit donc faire face à ces profondes métamorphoses climatiques et sociétales . C'est la raison pour laquelle elle s'est engagé dans un programme qui en dessinera de tout nouveaux contours à trÚs moyen terme : quelle sera la silhouette du mont d'Or ? Quels équipements coifferont le Morond ? Quels loisirs feront la station ? Quelle allure aura-t-elle et dans quel art de vivre ?... C'est tout l'enjeu de la réflexion qui avance.

