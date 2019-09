Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Lavoncourt, la vie avec beaucoup d’application !

Lavoncourt, France

Un village labellisé Smart Village / Village internet distingué par 4 arobases que nous avions “at” de découvrir ! Un pays à l’arobase majuscule, où l’on a décidé de prendre l’escargot par les cornes, en mettant des idées en application, et pas seulement numérique !

Avant l’ère des nouvelles technologies, Lavoncourt, Pays des 4 Rivières – entre Scey-sur-Saône et Dampierre-sur-Salon – c’est d’abord une histoire : les vestiges gallo-romains de la Combe Saint-Valentin, la motte féodale au bord de la Gourgeonne où fut édifié un château vers 1256, l’église Saint-Valentin du XVème siècle (inscrite à l’inventaire du Patrimoine) avec son clocher à fenêtres de style roman et son retable du maître-autel remarquable du XVIIIème, le relais de poste (qui a vu passer Empereur d’Autriche et Tsar de Russie), ou les deux châteaux XVIIIème sont là pour en témoigner.

Une histoire que vous pouvez d’ailleurs mieux comprendre grâce à Runnin’City, une application qui permet de découvrir le village à la croisée des chemins passés et des orientations futures…

Le numérique permet aussi aux lavoncourtois d’embarquer Panneau Pocket, une autre application qui relaie instantanément sur son portable toutes les infos du panneau à messages variables installé au cœur du village.

En outre, le Sentier du Tacot ou La Boucle Jules Rimet (le créateur de la Coupe du Monde de football est un enfant de Theuley, village limitrophe) vous permettent également d’élargir les horizons et d’ainsi découvrir, par exemple, l’ancien haut-fourneau de Renaucourt, le pays voisin.

Par ailleurs décoré de 2 fleurs au label des villages fleuris, Lavoncourt a décidé d’œuvrer par tous les moyens à tout ce qui peut contribuer à la qualité de vie, en prenant soin d’inscrire son action dans le développement durable et la politique de transition énergétique comme sociale.

Enfin, la Maison de Services Au Public, le pôle éducatif (qui accueille les enfants de 11 communes, avec périscolaire et ludothèque pour les tout petits), les multiples services de santé complémentaires (des opticiens à l’ostéopathe, via kinésithérapeutes, infirmières, généraliste et pharmacien), le foyer-logement, le bureau de poste, le stade Jules Rimet, le Centre d’Intervention, les résidences seniors, la vie associative, le parc des Rose (du prénom des trois Rose qui en étaient les voisines directes) – son aire de jeux et sa cabane à livres – les commerces et l’artisanat, la bibliothèque ou encore la salle polyvalente font aussi la force du pays en y rendant de facto la vie aussi douce que pratique !

En somme, à Lavoncourt, on a vraiment la culture… pardon, la fibre… militante : pour une vie de (presque) tous les possibles dans un cadre préservé. Ainsi, Lavoncourt après son futur, et ça se présente bien !

Notre première rencontre a bien évidemment lieu en mairie. C'est en poussant la porte de ce "bâtiment communal" de 1857, qui abritait l'école jusqu'en 1975, qu'on a fait la connaissance de Jean-Paul Carteret...

Le village vu d'en-haut et l'église vue de la fenêtre, mais toujours le regard tourné vers demain !

"On est dans la transition numérique, on est dans la transition énergétique, et on est dans la transition sociale"

Nous avons ensuite pris la direction de l'ancienne gare et parcouru les quelques dizaines de mètres qui nous séparaient de l'église, à la sortie du village. C'est là que nous avions convenu de retrouver le président de l'association des Amis de nos Vieux Villages Haut-Saônois, terre de retables.

Didier Laurent devant le retable du maître-autel de l'église Saint-Valentin, modèle du genre.

"La Haute-Saône compte 234 retables, soit 8% de la totalité des retables classés en France"

Nos déambulations dans les rues du village nous ont aussi fait le bonheur d'une de ces rencontres fortuites comme on les aime !

Nous sommes ainsi tombés sur un couple de "touristes du XXIème siècle" pas tout à fait comme les autres, venus visiter la commune qui se trouve – tenez-vous bien – juste entre Las Vegas et Le Cap ! si... si....

Jean-Paul Carteret, Simone et Jean-Pierre pour une démo grandeur nature de la balade en mode Runnin'City !

"Tous les villages sont beaux... Y a rien à faire...! Et puis ici c'est particulier"

En route pour le parc des Rose (et le singulier trouve son explication dans le prénom des 3 Rose dont il tire son nom)... C'est donc là, bien entendu quand-même entre les massifs de roses, que l'on a rencontré Hélène, née dans les roses haut-marnaises et pour qui Lavoncourt n'a pas seulement le parfum des fleurs, fussent-elles de l'âge...

Hélène, pas très loin de son passage secret...

"La vie c'est pas compliqué, faut juste profiter parfois de plaisirs simples, sans être coupé du monde et sans être coupé des autres surtout"

S'il s'avère impossible de parcourir les rues de Lavoncourt sans s'arrêter devant les panneaux reliés à Runnin'City, il n'est pas plus concevable de ne pas marquer le pas devant la Maison de Services au Public. C'est l'une des fiertés du village, et ça se comprend !

Lavoncourt abrite l'une des 1300 MSAP du pays, pour une offre de services adaptée aux besoins du bassin de vie.

"C'est toute une famille qui vit ensemble un village... ça doit être une famille !"

Comme d'habitude, la semaine est évidemment bien trop courte pour tout voir et tout découvrir du village et de ce qui en fait la vie !

Les rencontres y furent aussi belles que nombreuses, et nous vous en mettons donc de côté pour les prochaines vacances qui seront aussi la période de vote pour qualifier le premier des cinq villages finalistes de la fin de saison.

C'est ainsi que nous profiterons de la quinzaine de La Toussaint pour revenir à Lavoncourt, par exemple pour regarder le pays dans les yeux de Maryline Delain. Infirmière, elle a fait le choix d'un vrai changement de vie, réfléchi et résolument réussi !

Maryline devant la résidence autonomie, l'un des repères des routes qu'elle emprunte chaque jour, entre tomates et chocolats !

... Nous prendrons aussi la température du village auprès de ceux qui sont bien placés pour la connaître : les commerçants.

C'est ainsi que nous irons saluer Denis Longeron, qui a lui aussi vu bien du pays avant de s'établir au village, dans l'idée d'un "vivre et travailler au pays"...

Bureau de tabac, mais pas seulement ! Cave à bières artisanales et de nombreux articles et produits locaux pour un vrai Tour d'horizonS !

... et que nous nous inviterons au Petit Casino, la supérette où est arrivée Christine Ingelaere il y a deux ans, lors desquels elle a rempli de nombreuses glacières des saveurs d'ici pour ses amis venus du Nord et auxquels nous n'avons d'ailleurs paraît-il rien à envier !

Biscuits, vins, cafés, farines... Christine fait dans le "made in" et dans l'esprit vivre ensemble !

C'est donc avec beaucoup de bonheur(s) que nous remettrons le cap (puisque c'est tout à côté sur Runnin'City) sur Lavoncourt, histoire de compléter notre balade et vous aider à vous faire votre idée, durant les prochaines vacances de La Toussaint !