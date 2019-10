Mon Plus Beau Village de Franche-Comté : Le Frasnois, “Men in Lacs”

Le Frasnois, France

Le Wikipedia du Frasnois

Parce que le pays des 4, 5 ou 7 Lacs, selon la lecture géographique des collectivités concernées, est en effet à la fois un décor de film, doublé d’une histoire d’hommes – précisément là aussi chargés de protéger la Terre – et de lacs…

Ou quand l’espèce humaine doit apprendre à cohabiter avec une nature de plus en plus exposée, voire menacée, et dont il faut chaque jour écouter davantage les besoins, pas toujours compatibles avec nos sociétés… au cœur d’une région dont les lacs, fussent-ils paradisiaques, sont aussi et peut-être même avant tout une ressource en eau potable en pleine terre d’AOC.

Le Frasnois, “capitale” du Pays des Lacs (Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu, et Le Vernois (en faisant abstraction des proches voisins de Bonlieu, du Val, de Chambly ou du Fioget), aurait ainsi des airs de “Petite Écosse” – un surnom auquel un clin d’œil de mappemonde donne encore plus d’écho : Jura et Islay étant en effet de nom de deux des plus grandes îles de l’Écosse, sur l’archipel des Hébrides situé au sud de la mer d’Écosse !

Porte d’entrée haute de la vallée des cascades du Hérisson (Saut Girard, Moulin Jeunet, Saut de la Forge, puis plus en aval Château Garnier, le Gour Bleu, le Grand Saut, et l’Éventail) qui mène à Chalain et du Grandvaux de l’autre côté, le pays est tapi dans une nature qui ne se dérobe à aucun moment : tourbières et autres pelouses sèches y abritent ainsi de nombreuses plantes rares (sinon uniques dans la région !), témoins d’une glaciation lointaine ayant accouché – pour ainsi dire sans perdre toutes les eaux !! – d’un biotope unique !

Nous sommes donc au paradis de la nature et des lacs… là où on ne sait à vrai dire plus très bien comment juguler ou en tout cas maîtriser le tourisme pour préserver l’environnement, au point de refuser - sans doute raisonnablement - des tournages télé… Là où on doit justement apprendre à conjuguer les bonheurs du plein air à la biodiversité, la baignade – pourtant interdite, mais inscrite dans les mœurs – ou le patinage aux urgentes nécessités de notre patrimoine environnemental… Là où le paysage est à vous filer des envies spasmodiques de rafales de photos… là où 150 habitants profitent toute l’année d’un décor hors-norme et grandeur nature, dans un village qui a sans doute et par définition bien des arguments …

En clair, c’est au Frasnois, dans le triangle Champagnole / Saint-Laurent / Clairvaux que la nature offre toute sa générosité, du belvédère des 4 Lacs au Pic de l’Aigle, du Mont des Ifs au Chemin des Bornes ou des hameaux de Narlay à La Fromagerie, ouvrant le sentier des cascades du Hérisson, en route pour Chalain

Les 4 Lacs ne doivent pas non plus faire oublier – bien au contraire au regard de sa situation ! – le Prieuré d’Ilay, vestige de vitalité de la vie monastique médiévale dont les ruines racontent encore la fondation du prieuré insulaire Saint-Vincent sur l’Île du lac d’Ilay. Un décor qui aurait certainement pu inspirer un Hergé comme un Jean-Jacques Annaud ou dans un autre genre Yann Arthus-Bertrand

Le Pays a déposé sa candidature au titre de Grand Site, label auquel la flore n’est pas non plus étrangère. Les espace et sentier botaniques vous invitent d’ailleurs à mieux comprendre la richesse de ce territoire, en prenant la mesure d’un patrimoine écologique que d’aucuns reconnaissent maintenant.

En somme, Le Frasnois est devant un dilemme : commune du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, dans le site classé de la vallée et des cascades du Hérisson, dans le site classé des Sept lacs du Plateau du Frasnois, dans le site inscrit du lac de Narlay et en zone Natura 2000 dénommé «Complexe des sept lacs du Jura », le pays doit faire face aux flux de quelque 200 000 personnes.

Afin d’assurer cette préservation, la commune à la responsabilité morale de protéger la ressource en eau, de conserver les habitats et les espèces et de préserver la qualité des paysages avec un maintien de l’image environnementale, c’est-à-dire relever le périlleux pari de l’économie et des enjeux de préservation de ce site naturel d’exception. Un pays qui est à la croisée des chemins… qui n’ont rien d’une tranquille randonnée pour le coup !

Nous avons marqué notre première étape au camping Sur Narlay... ou plutôt de Narlay comme on dit ici, dans l'un des deux lieux-dits du village, et au bord du lac du même nom. Parce qu'il s'agit d'un "site témoin" : non seulement de la nature d'ici, mais aussi de la nature des réflexions du moment !

Florian Negrello, gérant du camping et frasnoisien : tous dans le même bateau pour que le pays ne parte pas à vau-l'eau ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On essaie presque de se cacher en fait..." Copier

Nous sommes ensuite partis rejoindre Valentin Barbier, accompagnateur en montagne également titulaire du BTS Gestion et Protection de la Nature et conteur sur les bords... sur les bords du lac du Petit Maclu ! Une autre façon de regarder le paysage, en mode conté (tout près des vaches en mode Comté)...

Valentin Barbier vibre pour le pays comme une guimbarde... vibrations de la languette comme de la Langouette toute proche ! © Radio France - Dominique Parreaux

"C'est le Petit Québec, c'est l'été indien... on a les lacs... on a tout ce qu'il faut !" Copier

La nature et la botanique, c'est aussi la spécialité de Christian Monneret : Conservateur du Site des Lacs nommé par le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) de Franche-Comté, il a créé jardin et sentier botaniques, en quelque sorte vitrines de la biodiversité qui pourrait bien faire une partie du label Grand Site auquel prétend le pays

Christian Monneret dans les allées de son Espace Botanique, au hameau de La Fromagerie qui nous rappelle que le pays d'Ilay est aussi le pays du lait. © Radio France - Dominique Parreaux

"le secteur a été retenu par son originalité et sa richesse paysagère" Copier

Pour contempler autrement les paysages du Frasnois, c'est au Raffour - entre belvédères de la Grand Roche et des 4 Lacs - que nous nous sommes invités à l'Écurie des 4 Lacs. Le petit paradis de Marie-Amélie et François-Xavier, quelque part un peu "à dada sur mon Ilay"...

Pour voir le pays "de fond en combes", rien de tel que le cheval ! © Radio France - Dominique Parreaux

"Tout est extraordinaire" Copier

Et puisque le Pays des 4 Lacs est aujourd'hui en pleine réflexion, entre tourisme et environnement, nous avons retrouvé Thibaut Jousselin - chargé de communication et de promotion à l'Office du Tourisme Pays Lacs et Petite Montagne - sur le site des Maclu, pour mieux comprendre comment on vend aujourd'hui la destination, entre d'indéniables atouts et d'incontournables préoccupations...

Sur la Route des Lacs, la nature n'y va pas par quatre chemins ! © Radio France - Dominique Parreaux

"On reprend les trois principes du tourisme durable" Copier

Comme d'habitude, la semaine ne suffira pas à découvrir tous les traits du village !

C'est la raison pour laquelle nous y reviendrons lors de ces toute prochaines vacances, histoire par exemple de vous présenter le pays façon affiche... Jenny Calinon est en effet graphiste au sein de l'agence Rouge Poisson - pour une communication visuelle sur-mesure - et c'est chez elle que nous nous rendrons pour savoir à quoi ressemblerait l'affiche du Frasnois avec les codes de la profession...

La silhouette du lac d'Ilay se dessine chaque jour dans des tons différents... mais l'affiche ne s'arrêterait pas là ! © Radio France - Dominique Parreaux

... avant d'aller saluer Laurence et Philippe Colombatto, eux aussi amoureux de ce petit coin du monde, "Petite Écosse" où les lacs naissent, et dont il faut plus que jamais prendre soin !

Laurence et Philippe devant leur maison d'hôtes au cœur du village © Radio France - Dominique Parreaux

