Montez dans le Brest City Tour pour bénéficier d’une vue panoramique sur toute la ville ! Des Pass à gagner !

Du 8 au 25 juin, France Bleu Breizh Izel et Brest City Tour vous offrent des Pass Famille (2 adultes & 2 enfants de 4 à 15 ans)

Brest City Tour

Changez votre point de vue, prenez de la hauteur dans le Brest City Tour perché à 4 mètres : les paysages, notre vue, et les couleurs changent complètement, on voit des détails qu’on ne voit pas à pied ou en voiture. Vous avez une heure et vous voulez découvrir Brest et son histoire : montez dans le Brest City Tour pour bénéficier d’une vue panoramique sur toute la ville ! Le départ se fait place de la liberté pour une balade d’une heure jusqu’au Moulin Blanc avec un passage par tous les sites incontournables de Brest. Brest City Tour c’est aussi la pleine liberté : montez et descendez librement toute la journée aux différents points d’arrêts, c’est le principe du hop on, hop off. Facilitez-vous la vie, le bus vous dépose au pied des sites d’exception de la ville et vous permet de découvrir les plus beaux panoramas de Brest : une promenade le long de la Plage du Moulin Blanc, une virée en téléphérique dans le quartier des Capucins, une balade au port de commerce, visitez Océanopolis, ou le Musée de la Marine, le Jardin Botanique tant de belles choses à découvrir.

Envie d’organiser un événement original et sur mesure ? Privatisez le Brest City Tour (cocktail dînatoire, groupes de musique...) avec nous tout est possible sur demande

Nouveauté le nouveau bus peut être aussi bien couvert que découvert selon les conditions météos. Une visite audio guidée disponible en 5 langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand) et bientôt des commentaires en "brestois" ! Le Brest City Tour un excellent moyen pour découvrir les quartiers emblématiques de la ville de Brest et son histoire.

Les 8 points d’arrêts :