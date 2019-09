Moselle Open 2019 : gagnez vos invitations avec France Bleu Lorraine

Metz, France

Le Moselle Open est né autour de la passion commune pour un sport, le tennis, et d’un attachement fort à tout un département et une ville. Une équipe nouvelle sous la présidence d'Eric Lucas toujours passionnée, qui a renouvelé sa confiance à l'ancien tennisman professionnel et encore aujourd'hui directeur du tournoi, le messin Julien Boutter.

Cette année encore, de nombreuses stars du circuit ATP s'affronteront pour tenter de remporter, en simple ou en double messieurs, le précieux trophée mosellan. Sont attendus côté français : Lucas Pouille, Richard Gasquet, Gilles Simon, Benoit Paire ou encore Jo-Wilfried Tsonga, entre autres ou encore le Messin Hugo Humbert.

Les grands joueurs internationaux seront également présents au tournoi mosellan : que ce soit le Belge David Gauffin (14e au classement ATP) ou le Croate Marin Cilic, pour ne citer qu'eux.

France Bleu Lorraine vous offre vos places

