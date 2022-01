Gagnez un séjour pour deux au Moulin Fouret !

Situé au cœur d'un parc boisé, au bord de la rivière Charentonne (près de Bernay dans l'Eure), le Moulin Fouret est une bâtisse du XVIe siècle entièrement rénovée, transformée en hôtel *** et restaurant.

Confort et cocooning au programme de votre nuit - Le Moulin Fouret

Pour votre nuit, vous serez dans une chambre double décorée avec soin et donnant sur le parc et la rivière. Dans un style unique avec une touche d'exotisme, la pièce se veut claire et apaisante : vous y trouverez une ambiance à l'image de cet hôtel bucolique, alliant élégance et charme.

Profitez d'une salle de bain privative moderne - Le Moulin Fouret

Pour votre dîner, découvrez le moderne et talentueux Chef Cédric Auger, enfant du pays passionné par le terroir normand. Avec l’énergie et le talent qui le caractérisent, il vous proposera une cuisine raffinée et créative, exclusivement préparée à base de produits frais et de saison : qualité et finesse seront au rendez-vous.

De l'entrée au dessert, savourez une cuisine aussi savoureuse que raffinée - Le Moulin Fouret

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : Un séjour pour deux personnes au Moulin Fouret incluant un diner gastronomique (menus "Au bord de l’eau”, boissons non comprises), une nuit en chambre standard et petits déjeuners traditionnels.