Naviguez dans les Ardennes avec Cap Ardennes Events

Basé au bord du lac des Vieilles Forges, Cap Ardennes Events c’est avant tout une équipe de passionnés ! Le sérieux et le savoir-faire des différents membres de Cap Ardennes Events sont là pour vous encadrer de A et Z afin que vous passiez un moment sportif et ludique. Que vous soyez novice ou expert vous trouverez l’activité qui vous convient dans un cadre magnifique au bord du lac des Vieilles Forges.

Du Stand up Paddle, à la course d’orientation en passant par le canoë tout est réuni pour vous divertir et passer un bon moment en famille ou entre amis.

Stand up Paddle - Cap Ardennes Events

Ecoutez France Bleu Champagne Ardenne et partez découvrir le stand up paddle ou le canoë/kayak avec la personne de votre choix.

0 809 400 500 (service gratuit+prix d’un appel local)

Renseignements : https://www.cap-ardennes-events.fr/