Noël 2021 : du cinéma sous le sapin !

Les licences de jouets s'arrachent à prix d'or et soutiennent un marché à la peine. Et le cinéma a déjà fait des miracles dans le secteur du jouet : la saga Star Wars a par exemple sauvé Lego d'une faillite annoncée au début des années 2000. Voici donc une petite sélection des adaptation en jouets des succès du cinéma pour ce Noël 2021.

Funko Verse, un jeu de stratégie pour super héros !

Vous aimez les super-héros de l'univers Marvel ? Captain America, Black Panther, Iron Man, ou Black Widow sont vos amis ? Alors vous aimerez ce jeu de stratégie issu directement de l'univers des célèbres Comics américains, agrémentés par les célèbres figurines POP de chez Funko. Le but est d'associer vos personnages et de combattre en face à face en suivant quatre scénarios de jeu passionnants. Vous visiterez des lieux cultes des films Marvel, tels que le Pont de l’Héliporteur ou le Laboratoire de Shuri, dans lesquels vous utiliserez les pouvoirs spéciaux de votre personnage pour obtenir des points et gagner la partie. A partir de 10 ans. Environ 35 €.

Le jeu Pop FunkoVerse © Radio France - Nicolas Bedin

Lego Infinity War : pour se construire son univers Marvel en briques.

Les jeux de société c'est pas votre truc ? Non, chez vous, les enfants aiment construire, casser, et reconstruire leur propre univers. Alors pas de doutes, les Lego sont faits pour eux. Action et combats attendent les jeunes super-héros dans des jeux sans fin avec l’impressionnant set Lego Marvel Iron Man : la destruction d’Iron Monger.

Les enfants pourront recréer des scènes du film Avengers © Radio France - Nicolas Bedin

R2D2 Lego

Quoi ? Il faudrait préciser qui est R2D2 ? Le droïde le plus célèbre (et mignon) de la galaxie ? Pourtant ce petit robot doté d'une intelligence et de gadgets a gogo est devenu l'emblème de l'univers Star Wars. Pas étonnant que Lego en propose une interprétation à construire en briques. Très convaincante d'ailleurs, le modèle procurera au moins une bonne après-midi de détente pour assembler les plus de 2300 pièces, patiemment, à l'aide d'une notice parfaitement bien détaillé et accessible, comme c'est l'habitude chez Lego. Et même si le modèle est indiqué 18+, car c'est plus un jouet d'exposition, il sera possible à un enfant de 12 ans de le construire sans problèmes.

Le droïde R2D2, fidèle compagnon des aventures de Luke Skywalker dans la saga Star Wars. - Lego Group

Le X-Wing Star Wars : les jeunes "Jedi" rêvent de le piloter !

Quand on entend Luke Skywalker, on pense inévitablement à Star Wars. Et que serait le jeune chevalier Jedi sans son chasseur interstellaire, le célèbre X-Wing "Red Five"? Apparu dans l'épisode 4 "Un Nouvel Espoir", le vaisseau est présent dans tous les épisodes de la saga, aux cotés de Luke. Lego en propose une interprétation facile à construire, solide, maniable pour les petites mains des enfants, et pour 49,99€. Le chasseur est accompagné de 4 minifigurines : Luke Skywalker, le général Dodonna, la princesse Leila, et R2D2, le droïde. Les ailes sont mobiles, et il est équipé de lanceurs de projectiles, bien utiles dans le combat spatial !

Un chasseur X-Wing de la saga Star Wars en briques Lego - Nicolas Bedin

SOS Fantômes : la chasse aux fantômes est ouverte !

Alors que le film "SOS Fantômes : l'Héritage" cartonne en salles depuis le mois de décembre, il est possible pour tous les fans de la trilogie d'assembler la fameuse voiture des chasseurs de fantômes : Ecto-1. Une version modernisée issus du film sur les écrans en cette fin d'année 2021, qui compte plein de gadgets inédits, tels un poste d'artilleur, ou encore un drone roulant télécommandé pour aller à la pèche aux ectoplasmes. Environ 200€ pour partir à la chasse aux fantômes dans les rues de New-York ou dans la campagne de l'Oklahoma.

La voiture ECTO 1 en briques LEGO - LEGO Group

Batman vous prête sa Batmobile !

Le Tumbler, c'est la voiture des films "The Dark Knight" et The Dark Knight Rises", réalisés par Christophe Nolan. Avec cette version miniature, les jeunes héros vont pouvoir recréer leur scènes préférées du film, et partir à la traque aux super-méchants. Une interprétation composée de 422 pièces, et accompagnée de deux figurines, dont un Batman, que les plus jeunes vont adorer. Facile à construire, d'une taille raisonnable, et solide, il garantit des heures de jeux. Comptez 39,99€ pour vous prendre pour le chevalier noir.