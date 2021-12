Noël des grands : des cadeaux titan-esques !

Il n'y a pas que les plus petits qui attendent le père Noël ! Les plus grands aussi ! Et ce dernier leur a réservé des cadeaux taille XXL !

Il n'y a pas d'âge pour jouer ! La cible adulte est de plus en plus visée par les grandes marques et les enseignes de distribution des jouets avec des offres dédiées pour faire craquer les plus grands enfants. A tel point que l'enseigne Joué Club a même récemment annoncé la parution prochaine d'un catalogue à destination des adultes. Et il ne s’agit plus d’une niche: les jeux et jouets destinés aux plus de 18 ans représentent plus de 20 % du marché total. On vous a donc fait une petite sélection cadeaux pour faire plaisir aux "kidultes" et aux autres.

Le Titanic en Lego : tout en démesure pour les grands.

11O ans après son lancement à Belfast, LEGO rend hommage au tristement célèbre Titanic, avec un ensemble à la hauteur de sa démesure de celui qui fut jadis un géant des mers. Au menu de ces quelques journées de montage : 9 090 pièces à assembler, 135 cm de proue à poupe et 44 cm de hauteur.

Le Titanic en briques Lego mesure 135 cm de long, se compose de plus de 9000 pièces, et pèse plus de 12kg © Radio France - Nicolas Bedin

Alors à France Bleu, on relevé le défi de construction de ce qui est actuellement le plus gros ensemble vendu par le fabriquant danois. Evacuons la question de la durée de montage maintenant : 3 dimanches de 8h à 17h environ avec une pause plus ou moins longue pour déjeuner. La construction est divisée en trois étapes, correspondant aux 3 boites qui composent l'immense carton de 14kg du jouet.

Le Titanic en briques Lego reproduit fidèlement les ponts du navire, ainsi que les impressionnantes salles des machines © Radio France - Nicolas Bedin

Chaque boite contient environ 3000 pièces reparties en sachets, et une notice sous forme de livret, agrémentée de photos d'époque, d'éléments historiques et de données techniques du Titanic. C'est un plaisir de prendre son temps et de regarder le bateau prendre vie sous nos doigts, d'autant que les designers de Lego n'ont pas hésité à pousser les détails intérieurs, comme les salles des machines, les salles de bals, les fumoirs, la piscine intérieure, etc... La construction n'est pas difficile, il suffit d'être attentif aux différentes étapes, et les techniques de construction sont intéressantes. Le bateau est donc composé de 3 grandes parties, assemblées de façon précise et rigidifiées par un système de "clé" qui facilitera le verrouillage et le transport. C'est aussi en séparant ces 3 parties que l'on découvre les détails des ponts, cabines, salles de bals, restaurants, minutieusement reproduits.

En conclusion, c'est un superbe modèle d'exposition (il ne flotte pas), destiné à un public adulte, qui aura la place de l'exposer, et les moyens de se l'offrir : 629,99 €.

Le Titanic en Lego est composé de plus de 9000 briques - LEGO Group

VW Camper : l'aventure nostalgique commence ici !

C'est une légende à reproduire en briques. Si vous êtes un jour partis en vacances avec un van T2, il vous rappellera forcement des souvenirs ! Lego avait déjà par le passé proposé le Combi T1, et plus récemment, une interprétation très "West Coast" de la coccinelle. Mais cette fois-ci, le van est encore plus aboutit : la porte est coulissante grâce à un ingénieux système de bouton poussoir, les roues sont directrices, le toit est relevable pour dormir, et tout le mobilier intérieur est fonctionnel : placards, cuisine, évier, planche de surf et deux chaises logues pliantes. Bien sur, on retrouve le mythique moteur à l'arrière. Le set mesure 35 cm, se compose de 2200 pièces et coute 159,99€.

Le van VW de chez Lego, un rêve pour les fans d'aventure... à la maison ! © Radio France - Nicolas Bedin

Enceinte MegaBoom : à la maison ou en soirée, elle ne vous quittera plus.

On a toujours besoin d'une enceinte connectée. Pratique, transportable, mobile, et dotée d'une bonne autonomie, Ultimate Ears (Logitech), le fabriquant, propose avec la MegaBoom 3 un très joli produit : l’extérieur est entièrement recouvert d’un tissage coloré, agréable au toucher. Son utilisation est ultra simplifiée : 3 boutons seulement, dont un "+" et un "-" pour le volume sonore. Une fois jumelée à votre smartphone ou tablette, vous pourrez choisir d'utiliser l'application du fabriquant, ou pas. La qualité sonore est excellente, à 360 degrés autour de l'enceinte, en intérieur, ou en extérieur. Et bon plan : elle est vraiment étanche. Elle pourra tomber dans l'eau durant une bonne minute, sans être endommagée. Comptez en moyenne 169€.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom 3 © Radio France - Nicolas Bedin

Imprimante Selphy Square

C'est le cadeau qui va faire fureur à la maison ! La Selphy Square de Canon, c'est une petite imprimante qui utilise le principe de sublimation thermique, pour imprimer partout, sans fil, et en format carré les photos issues de votre smartphone, comme jadis les fameux "polaroïds". Canon propose ici une imprimante nomade, qui se glissera dans le sac ou la sacoche de travail. De façon très simple, pour utiliser l'imprimante, il faut passer par l'application Canon Selphy Layout disponible pour tous les smartphone. Le jumelage et la communication se fait en Bluetooth. C'est simple, et une fois choisie la photo, et effectué le cadrage pour l'impression, il ne faut qu'une petite minute pour obtenir une photo de belle qualité grâce à la technique de sublimation thermique.

L'imprimante Selphy Square de Canon utilise le principe de sublimation pour imprimer des photos en format carré issues de votre smartphone © Radio France - Nicolas Bedin

Le risque, c'est en fait que les ados soient accros à ces petites photos prêtes en quelques secondes !

Basket Adidas en briques : Lego fait du pied aux adultes.

Pour les fans de "sneakers", Lego propose un ensemble permettant de réaliser une Superstar blanche composée de 754 pièces. Tous les détails stylistiques de la mythique chaussure sont présents : le bout arrondit, la languette, la grosse semelle. On y retrouve même de vrais lacets pour donner à la construction un aspect réaliste. Vous pourrez choisir de réaliser la chaussure droite, ou bien la gauche. Mais une seule chaussure par boite. La boite d'ailleurs qui n'est autre qu'une vraie boite à chaussure de la marque aux trois bandes. Prix généralement constaté : 99€.

Adidas et Lego proposent une réplique toute en briques du modèle "Superstar", dans une boite ressemblant étrangement à une boite à chaussures. © Radio France - Nicolas Bedin

Chien Nemo Vilac : le retour du jouet en bois

Fleuron du jouet en bois français, Vilac prouve chaque année sa différence en cultivant l'amour du beau et du travail bien fait. Pas étonnant donc que les produits de la marque se retrouvent en bonne place désormais dans la Boutique de l'Elysée.

Vous connaissez Nemo, ce petit chien noir adopté à la SPA ? C'est très rapidement devenu la mascotte du couple présidentiel. Vilac en propose une vision toute mignonne pour les enfants, à promener, ou a exposer chez les plus grands. Pour 49,99€, les plus petits vont prendre plaisir à promener ce nouveau compagnon avec sa petite queue sur ressorts, et ses oreilles en feutre. Nemo est réalisé en bois de hêtre massif laqué.