Noël : Et si les grands avaient finalement gardé leurs âmes d'enfants ?

Un fabricant qui a bien compris que les parents étaient finalement de grands enfants, c'est LEGO.

Pour ravir les grands, exit les voitures de police ou de pompiers, le fabricant danois joue la carte des "ICONS", comprenez "Iconiques". Avec par exemple une reproduction a construire du tableau "La nuit Etoilé" de Van Gogh. Oui, un tableau à reproduire en briques. Vous avez bien lu !

Les fleurs c'est périssable chantait Brel. Alors on pourra offrir des Orchidées à construire. Belle prouesse, et une construction très satisfaisante, apaisante. Pour au final un objet très décoratif. L'effet est saisissant, bluffant !

Enfin, les fan de la saga Star Wars trouveront encore pour un prix acceptable le mythique "Lanspeeder" du héros Luke Skywalker, à construire. Plus un objet de vitrine d'ailleurs qu'un véritable jouet. Lego mise d'ailleurs sur le défi, l'expérience, plutôt que sur le jeu.

Autre fabricant qui joue l'esprit enfantin, c'est Funko, avec ses fameuses figurines POP. Et c'est clairement pas que pour les enfants ! Bien sur on peut retrouver des figurines manga, cartoons, ou de dessins animés, mais aussi et surtout des icones de la musique, du cinéma, et même des célébrités.

Et si vous osiez les jeux de société ?

Vous savez compter jusqu'à trois ? Alors vous saurez jouer à Sidoké. Né de l'imagination d'une créatrice tourangelle, Sidoké est accessible dès 7 ans. Le but du jeu est d’aligner des tuiles dans l’ordre croissant de 6 couleurs différentes, ou de la même couleur, ou le même chiffre de 6 couleurs différentes… et d’obtenir le score le plus élevé ! Ca vous paraît simple ? Ca l'est, mais attention, à ce petit jeu, les plus malins ne sont pas forcement les plus âgés ! Il est trouvable ici .

Une petite partie de Juduku ou d'Animooz ? (oui, les noms sont étranges je vous le concède...)

Bon, je vais être clair : pour pimenter sa soirée entre amis, on a pas trouvé mieux ! 480 cartes, plutôt conseillé pour les 16 ans et plus, et toujours 8 secondes pour répondre. En plus, Juduku est imprimé en France, sur du papier éco-responsable. Dans cette nouvelle version du jeu, on se concentre sur des révélations explosives sur les joueurs. Bref, ca va rire au pied du sapin !

De l'autre coté, il y a Animooz, crée par Widika, la marque tourangelle propriété de WDK Group Partner. Avec Animooz, on est dans le jeu accessible à tous, aux petits comme aux grands. Chaque partie dure environ 15 minutes. Le but du jeu est d’être le premier à obtenir 3 cartes « Défi » face visible devant soi, tout en évitant les pénalités pour ne pas être éliminé. Et comme un vrai reporter, il vous faudra trouver l'animal avant les autres joueurs. Mais attention, il y a des pièges ! Animooz est disponible ici .