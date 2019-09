Nos Plus Beaux village de Franche-Comté : le jeu photo ! Toutes les réponses compilées en 5 minutes de film...

Tout l'été, du 1er juillet au 25 août 2019, une photo fut publiée chaque jour sur notre page Facebook. Vous avez été plus de 4000 à jouer !

Franche-Comté, France

Toutes les réponses en 5 minutes de film... Bonne balade !

Bravo ! 56 fois bravo ! Aux "sans-fautes" comme à tous/toutes les autres qui méritent largement leur mention spéciale !

Nous avons adoré vous lire, vous voir réagir et interagir, partager vos recherches, échanger vos réflexions... Nous nous sommes réellement régalés de vos contributions, de vos propres photos de confirmation, de vos indices savamment dissimulés dans vos commentaires... de votre état d'esprit, de votre fair-play, de vos méthodes ou stratégies de jeu, des fiches aux rituels des coups de fil. Nous avons été si heureux de vous savoir jouer en collectif - en famille, entre amis, voisins ou collègues - et de vous avoir peut-être aussi au passage donné autant d'envies de sorties que de fil à retordre !

Bravo et merci d'avoir fait la route et les roots sur la carte de Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté !

C'était du bonheur... et rien que du bonheur...

À l'année prochaine, pour un nouvel été de jeu photo, à travers les rues de Nos Plus Beaux Villages de Franche-Comté mais aussi sur la route, chemin faisant...