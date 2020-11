Notre gagnante du Paddle Gonflable offert en partenariat avec Wave Games 2020 repart ravie !

France Bleu Breizh Izel partenaire radio officielle de Wave Games 2020 à la Pointe de La Torche à Plomeur

Du 05 au 09/10/20, un Paddle Gonflable à gagner en partenariat avec Wave Games 2020 ! Cap ou pas Cap ? Suzanne de Landerneau a remporté la finale !

Paddle Gonflable 9.8 Fanatic

Marque emblématique et historique dans l’univers du windsurf et née en 1981, Fanatic est, plus de 30 ans plus tard, une entité parmi les plus prestigieuse dans l’univers des sports de glisse, une entité qui a su évoluer avec son temps puisque, outre le windsurf dans lequel elle continue de rayonner, elle s’intéresse également de près au surf ainsi qu’au stand up paddle, une dernière discipline dans laquelle elle propose une large collection de paddle gonflables ainsi que de paddle rigides ainsi que des pagaies. La gamme de stand up paddle Fanatic fait partie des plus belle planches gonflables avec notamment le stand up paddle Fanatic Fly Air, l'un des modèles de stand up paddle les plus vendus de la marque. Mais Fanatic propose aussi des SUP de surf pour s'amuser dans les vagues.

