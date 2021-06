Nouvelle éco : A Messein, la plaine de jeux Okidok, dans les starting-block

Pour certains lieux ou commerces, ce mercredi 9 juin marquera la réouverture. Mais à Messein, pour Anthony et sa compagne, gérants de la plaine de jeux Okidok ce sera l'inauguration. Ils se sont lancés dans l'aventure en pleine période de COVID avec pas mal d'optimisme dans l'avenir.

A l'heure où certaines activités reprennent dans cette nouvelle étape du déconfinement ce mercredi 9 juin, eux vont enfin pouvoir débuter leur nouvelle activité. Déjà gérants d'une salle de sport, Anthony et sa compagne se sont lancés "en toute connaissance de cause" dans cette nouvelle activité de plaine de jeux à l'heure où la pandémie sévissait déjà. "Nous étions parfaitement conscients de la situation mais nous avons confiance dans l'avenir".

Lâcher d'enfants impatients dès mercredi

Ils ont donc eu tout le temps de mettre la main à leur nouveau projet, une plaine de jeux intérieure de 1000m² mais aussi un plus appréciable un espace extérieur avec une terrasse, arboré, de quoi "rassurer les visiteurs et contenter le plus grand nombre" précise Anthony Gross.

Le couple attend donc avec impatience cette première : "on a hâte d'entendre les enfants crier", mais le couple a déjà pu faire tester le lieu à leurs 3 enfants qui ont eu droit à un essai en avant-première.

Encore quelques contraintes

A l'intérieur, les parents devront porter le masque. Ce n'est pas obligatoire pour les enfants jusqu'à 11 ans (la plaine de jeux est destinée aux enfants jusqu'à 12 ans) mais les responsables le recommandent. "Une petite contrainte" reconnait Anthony Gross "mais on se rend compte avec nos enfants qu'ils ont pris l'habitude à l'école et que parfois ils oublient de l'enlever dans la voiture".

Quelques aménagements aussi côté restauration où les clients ne pourront se servir au comptoir, mais globalement les règles sont assez souples pour pouvoir profiter du lieu et permettre aux enfants de se défouler.

Toutes les infos pratiques (lieu, horaires, tarifs) sont à retrouver sur le site d'Okidok.