Objectif Futuroscope avec France Bleu Périgord !

En jouant sur France Bleu Périgord, dans "Circuit bleu, Côté jeu, le Dordogne Poursuite" du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 entre 11h et 12h, vous pouvez gagner un séjour d'une valeur de 450 euros au Futuroscope.

Depuis 1987, le Futuroscope de Poitiers fait rêver les petits et les grands avec ses attractions originales. Ce parc de loisirs, précurseur dans de nombreux domaines, vous plonge dans un univers scientifique et ludique où la technologie est à l'honneur.

La nouvelle création originale du Futuroscope « La Clé des Songes » vient d’être récompensée par un prix international, le « Brass Ring Award » (Meilleur spectacle créatif multimédia au monde" à l’occasion du congrès annuel du IAAPA (Association internationale des parcs de loisirs et des attractions) organisé à Orlando (Etats-Unis).

A gagner sur France Bleu Périgord

Un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès au Spectacle nocturne, une nuit à l’hôtel 1 étoile en chambre quadruple, vos petits déjeuners, et les frais de dossiers.

Ils ne comprennent pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors de votre séjour, soit 0.70 à 2€ (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs 2021 données à titre indicatif et pouvant être modifiée sans préavis).

Votre séjour d’une valeur unitaire de 450€ vous sera remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables jusqu’au 31 décembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible sur le site du Futuroscope. Pour réserver, vous contacterez, au moins 30 jours avant la date de visite souhaitée, la centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date de votre séjour et régler à l’aide des Futurochèques (ce qui vous laisse toute liberté pour décider de changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 450€). Les Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc.

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points. A vous le cadeau du jour...

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50 …. tout le monde a désormais sa chance pour gagner le super cadeau hebdomadaire !

Circuit Bleu – Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !