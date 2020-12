Objectif Mars, gagnez votre séjour au Futuroscope avec France Bleu Normandie

Du 21 décembre 6h au 3 janvier à midi, dès que vous passez à l'antenne pour un jeu sur France Bleu Normandie ( du lundi au vendredi 6/12h et 16/19h, samedi 6/12h et dimanche 7/12h) vous êtes sélectionnés pour tenter de remporter un séjour au Futuroscope de Poitiers, pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant 2 jours au parc , une nuit à l’hôtel du parc en chambre quadruple, les petits déjeuners, l'accès à l'Aquaféerie nocturne et les frais de dossier.

Parmi les attractions qui attendent les visiteurs du Futuroscope : Dans les yeux de Thomas Pesquet. Le célèbre spationaute normand vous emmènera voguer dans l’espace à 400 km d’altitude, avec des images inédites d’une qualité stupéfiante, où encore Sébastien Loeb Racing Xperience qui vous transformera en copilote du célèbre champion du monde des rallyes, dans une course effrénée en VR5D, mais ce n'est qu'un aperçu...

Et si vous preniez la direction de la planète Mars? Spécialement conçue pour le Futuroscope, Objectif Mars est une attraction unique au monde. Dans cette expérience en intérieur et en extérieur, vous affronterez les champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu’à 55km/h.

Soyez près de votre téléphone dimanche 3 janvier à 12h15, nous appellerons le gagnant en direct.

Règle du jeu:

Tout auditeur participant à un jeu sur l'antenne de France Bleu Normandie du 21/12/20 6h au 03/01/21 12h; du lundi au vendredi 6/12h et 16/19h, samedi 6/12h et dimanche 7/12h; est inscrit dans l'ordinateur qui désignera le gagnant du séjour par tirage au sort le dimanche 3 janvier à 12h15. Séjour valable jusqu'au 31/12/2021.