Offrez une journée soigneur animalier junior au zoo de Champrépus avec France Bleu Cotentin

Situé à 1h de Caen et de Rennes, au cœur du bocage normand, le parc zoologique de Champrépus est un concentré naturel d’émotions, un lieu privilégié pour vous évader et vous émerveiller.

Depuis plus de 60 ans, Champrépus vous offre un savant équilibre entre faune et flore, unique en France. - Zoo de Champrépus

Partez à la rencontre de plus de 300 animaux issus de 60 espèces dans un écrin paysager de 10 hectares : tigres, girafes, pandas roux, lions, panthères, perroquets, lémuriens, manchots… Le tout dans un florilège de jardins à thème.

Vous pourrez profiter de deux entrées adultes mais surtout offrir une journée en tant que soigneur animalier junior à votre enfant, petit-enfant ou autre membre (de plus de 8 ans) de votre entourage pour vivre des expériences uniques au plus près de nos animaux

Soigneur d'un jour junior, quel est le programme ? :

- Accueil des participants

- Préparation des rations alimentaires

- Mini ferme : observation des animaux, nettoyage et nourrissage (dans l'enclos)

- Pandas roux : observation des animaux, nettoyage et nourrissage (dans l'enclos)

- Perroquets : présentation des différentes espèces et nourrissage (dans la volière)

- Coatis : observation des animaux et distribution d'un enrichissement (dans l'enclos)

- Loutres : présentation, nourrissage et observation depuis le point de vision

- Porcs épics : observation et nourrissage depuis le circuit de visite

- Suricates : observation et nourrissage depuis le circuit de visite

- Girafes : nourrissage (depuis le terre plein, hors circuit de visite)

Au plus proche des animaux pour les nourrir - Zoo de Champrépus

Alors, cela vous dit ? Tentez votre chance au jeu Chrono Quiz de 11h à 12h en appelant le 02 33 23 13 23 !

Modalités : Zoo de Champrépus - Une journée soigneur animalier junior (à partir de 8 ans) + entrées pour les 2 parents pour la visite libre du parc