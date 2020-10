Pac-Man a 40 ans cette année

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec célèbre l'anniversaire de Pac-Man. En compagnie de l'historien du jeu vidéo et éditeur Florent Gorges, on s'intéresse à la naissance de ce personnage rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron.

Les années 80 et les jeux vidéo

Tōru Iwatani a 25 ans quand il développe Pac-Man. Il cherche à promouvoir le jeu pour tous et souhaite créer un univers plus coloré que les ambiances guerrières des bornes d'arcade de l'époque. La forme simple de son héros, il la trouve lors d'une pause déjeuner :

"En regardant une pizza dans laquelle il manque une portion, il voit une forme de tête avec une bouche grande ouverte" raconte Florent Gorges, historien du jeu vidéo.

Sous son apparente simplicité, Pac-Man est un jeu révolutionnaire. C'est un des premiers jeux vidéo à proposer une ébauche d'intelligence artificielle. Dans les jeux vidéo des années 80, les ennemis suivent un schéma pré-enregistré auquel le joueur devra faire face. Dans Pac-Man, certains fantômes tentent de suivre le personnage pour l'attraper, d'autre veulent anticiper les possibles déplacements du joueur pour le piéger. Les ennemis ont une personnalité qui leur est propre et c'est une grande nouveauté.

Pac-Man, la première star des jeux vidéo

Si Pac-Man est entré dans l'Histoire du jeu vidéo, c'est parce qu'il se démarque de la concurrence dès les années 80.

La mode est alors à la science-fiction depuis la sortie de films comme Alien et les jeux vidéo proposent principalement des univers de guerre. Il faut défendre la Terre contre des envahisseurs, le plus souvent en tirant sur tout ce qui bouge. Pac-Man de son côté propose un univers plus coloré fait de labyrinthe, de cookies et de fantômes fluos. Le jeu attire un autre public, plus jeune et plus féminin.

Le petit héros jaune de la licence est aussi un des premiers à être mis en scène en dehors de son propre jeu. Bien plus qu'une simple mascotte, Pac-Man aura droit à son propre dessin animé diffusé dès 1982 aux États-Unis.

Fort de son succès, le personnage se décline sur des vêtements et autres textiles, des produits alimentaires, des films et de nombreux jeux vidéo.

40 ans après sa naissance, Pac-Man est une icône de la pop-culture.