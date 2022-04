Pâques : France Bleu Breizh Izel vous offre des créations de Pâques "Les chocolats de Melinda à Plozévet" !

Des créations de Pâques à gagner du 11 au 18 avril dans nos différents jeux

Les Chocolats de Mélinda à Plozévet

Une passion et un plaisir de créer pour vous de délicieux chocolats afin de pouvoir contenter les gourmands ! Une fabrication artisanale et 100 % naturelle !

Entrez dans les coulisses d’un monde enrobé de chocolat et découvrez l’univers passionnant et mystérieux des Chocolats de MÉLINDA ! Dédiés à vos papilles, Les Chocolats de MÉLINDA sont fabriqués avec le plus grand soin ! Un savoir-faire artisanal mettant à l’honneur la qualité gustative et l’originalité du chocolat ! En provenance du monde entier, les fèves de cacao sont récoltées et transformées en matière première par la manufacture Cluizel ! Cette entreprise familiale française est l’ambassadrice du cacao depuis 1947 !

Engagée dans une démarche qualité « Ingrédients Nobles », Les pépites et les plaques des Chocolats de MÉLINDA sont tous garantis sans OGM, sans arômes ajoutés, sans matières grasse végétal autre que le beurre de cacao ! De quoi ravir les palais « Gourmands » toutes générations confondues !

Les Chocolats de Mélinda à Plozévet : Oeufs de Pâques

La Boutique Venez découvrir tous nos produits dans la boutique avec des nouveautés chaque semaine.

Faites vous plaisir et offrez de la gourmandise autour de vous !

Retrouvez tous nos produits dans notre boutique située à TY LUDU, 29710 Plozévet ! Nous vous accueillons du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30