Pâques-Man : tentez vos plus beaux instants de printemps, gagnez vos plus grands bonheurs de saison !

Du lundi 10 au dimanche 23 avril, France Bleu Besançon est en mode vacances de Pâques-Man !

Tous les jours, et à plusieurs reprises, le signal retentit et donne le top : appelez-nous pour tenter votre chance et gagner vos invitations – en format pass' XXL et agrémentées de bonus exclusifs – pour vivre à fond le retour des beaux jours !

Musée de l’Aventure Peugeot , Parc des Campaines , Les Bateaux du Saut du Doubs , Dino-Zoo , Pass Découverte Bourgogne Franche-Comté , La Combe Saint-Pierre ou encore les cinémas Majestic de Vesoul et Majestic de Dole ...

c'est les vacances de Pâques-Man, et pour ces 15 jours France Bleu Besançon a mis tous ces jeux dans le même panier !

ⓘ Publicité

loading

🎁 De nombreux cadeaux à gagner !

Le Pâques-Man de France Bleu Besançon vous réserve le meilleur des invitations de saison !

Vos croisières-repas, cartes cadeaux, entrées duo, invitations pour toute la famille et amis, ou vos pass XXL et VIP en illimité sont partout dans le labyrinthe : à vous de gloutonner les fruits ou – mieux encore – la cloche, en déjouant la chasse des fantômes à vos trousses !

Jurassic Pâques nouvelle formule : le Dino-Zoo réinvente les vacances de printemps

🦖🥚 Dino-Zoo à Charbonnière-les-Sapins : l’incontournable des parcs de Franche-Comté, devenu référence avec ses parcours dinosaures et préhistoire, ses événements, animations et attractions ! La saison 2023 débute avec « Jurassique Pâques » toute nouvelle formule (complètement revisité cette année), à vivre durant toutes les vacances scolaires du 8 au 23 avril : chasse aux trésors / explore game / quête ludique et pédagogique où il faudra rivaliser d’imagination pour résoudre des énigmes afin de retrouver les 60 000 œufs que le principal suspect Oviraptor (dinosaure surnommé “le voleur d’œufs” !) aurait volés et cachés

Les cinémas Majestic de Vesoul et Dole : la magie du cinéma grandeur cinéma !

🎬🎟 Cinéma Majestic Espace Lumières à Vesoul : 10 salles climatisées, 1 900 fauteuils grand confort, Son Dolby Surround 7.1, 400 places de parking, bar & restauration sur place. Parmi les événements : avant-première de "La Vie en Vrai", de et avec Dany Boon (et Kad Merad), dimanche 16 avril à 16h

🎬🎟 Cinéma Majestic Les Tanneurs à Dole : durant les vacances, le cinéma du 12 rue du 21 janvier vous propose notamment une soirée "Mario"/tournoi de jeux vidéo/photocall/quiz, ainsi que les avant-premières "10 jours (encore) sans Maman", "Les aventures de Ricky", "La vie pour de vrai"

Les Campaines : pour une journée magique suivie de souvenirs tout aussi magiques !

😎🏃‍♀ Parc Les Campaines à Accolans : un parc de loisirs (vers L’Isle-sur-le-Doubs) : une quarantaine de jeux et activités (couvertes, semi couvertes ou de plein-air) dans un cadre verdoyant, pour les 3-12 ans mais aussi les tout-petits comme pour les parents, et avec également parcours dans les arbres ! Réouverture ce dernier samedi 8 avril, pour vivre de nouvelles aventures en famille, et participer aux chasses aux œufs ces lundi 10, dimanche 16 et dimanche 23 avril.

La croisière-repas : le paysage, les yeux dans les lieux, avec Les Bateaux du Saut du Doubs

📷🍽 Les Bateaux du Saut du Doubs à Villers-le-Lac : la Cie Droz-Bartholet vous propose ses formule croisière-promenade et croisière-repas toute la saison au cœur des bassins du Doubs, parmi les plus beaux et grands sites naturels de France. Croisières commentées pour découvrir le spectacle grandiose offert par de magnifiques canyons façonnés par la nature, dans la magie des paysages qui changent à chaque instant. Laissez-vous émerveiller par le Grand Site National des Bassins et du Saut du Doubs, Premier Site Naturel de Franche-Comté !

La journée de tous les bonheurs, au grand air de La Combe Saint-Pierre !

🏹🚴 La Combe Saint-Pierre à Charquemont : station familiale de loisirs / loisirs et sports de pleine nature qui a rouvert le samedi 8 avril (tous les jours de 13h à 17h jusqu’au 23 avril, puis plus largement encore à mesure que la saison avance)… Via-ferrata, accrobranche, dévalkart, biathlon, tir à l’arc, course d’orientation, rollherbe, maniapark VTT, randonnée VTT, rando pédestre et zone enfants !

le Musée de l'Aventure Peugeot : un Musée qui raconte plus de 210 ans d'histoire humaine, industrielle, technologique, ou encore sportive !

🚗🏎 Le Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux : Lames de scie, moulins à café, machines à coudre, outillage, deux-roues, automobiles de toutes époques, voitures de sport et concept-cars, de 1810 à nos jours… 3000 objets, 50 cycles et motocycles, et 130 véhicules exposés pour revisiter nos vies à travers les décennies !! Visite guidée par un tout nouveau compagnon virtuel qui vous offre le confort d’un guide privé sur téléphone portable ou tablette grâce à une simple connexion wifi, sans enregistrement de donnée ! Chacun peut ainsi désormais approfondir les informations sur les objets et les véhicules qu’il découvre au fur et à mesure de sa visite, avec des centaines de photos d’archive, vidéos, et autres animations et documents…

Le Pass Découverte BFC : 1 ans pour vivre à fond la grande région !

🏰🍴 Les “Pass Découverte Bourgogne Franche-Comté ” (Sortez chez Vous en BFC !) : l’outil magique de BFC Tourisme : un pass tous terrains pour découvrir la région d’un autre œil, avec plus de 120 visites et activités de loisir gratuits ou à tarifs réduits (châteaux, zoo, parcs de loisirs, musées, abbayes, balades à vélo, en bateau, visites guidées, dégustations de vins, visites gourmandes, …). Pass valable un an à compter de la date du 1er déclenchement

France Bleu Besançon et ses partenaires vous offrent une multitude de cadeaux tout au long des vacances ! © Radio France

🎁😍 Comment jouer ?

Tous les jours, dans le 6/9 France Bleu Besançon puis dans la matinée, dès que le signal Pâques-Man retentit, vous nous appelez : 03 81 833 111 !

Vous dirigez votre Pâques-Man – devant, derrière, gauche ou droite – et gare aux fantômes !! 👻👻👻👻🎁🎁🎁

Si vous touchez des fruits, c'est gagné ; Et si c'est la cloche que vous entendez, jackpot ! Attention tout au même aux fantômes qui tournent sur la grille de jeu…

Bonne chance à toutes et tous ! 🍀