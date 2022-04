Parc Aventure Forêt Adrénaline de Carnac : France Bleu Breizh Izel vous offre vos Packs Famille

Parc Aventure Forêt Adrénaline de Carnac

Des Packs Famille valable pour 2 adultes (14 ans et +) + 2 enfants (tout âge) à gagner sur France Bleu Breizh Izel !

Du 04 au 08/04/22 : « Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Il faut répondre à la question de sélection posée par l’animateur à 10h50 (quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu). Pendant le jeu, ces candidats répondent aux questions des animateurs, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour !

C’est partie pour une nouvelle saison au parc aventure Forêt Adrénaline de Carnac. Acrobates en herbe ou aventuriers, évoluez d’arbres en arbres sur 19 parcours acrobatiques perchés entre 1 et 17m de haut. De difficultés croissantes et 100% sécurisés grâce à la ligne de vie continue pour tous, vivez des sensations fortes en famille ou […]

Lancement de la nouvelle saison au parc aventure Forêt Adrénaline de Carnac : Vivez des sensations fortes en famille ou entre amis. L’activité est accessible dès 2ans. Frissons et de fous rires garantis ! En 2022, le parc vous propose des nouveaux jeux dans le TrampÔforest, un gigantesque parcours filet sur plus de 2500 m² où vous pourrez sauter, courir, jouer à plus de 9m du sol et accéder à une chasse au trésor.

Journées des Loisirs Dimanche 10 avril se déroule la Journée des Loisirs, organisée par le réseau Loisirs en Morbihan. Journée qui permet au public de découvrir les structures de loisirs et de profiter d’offres spéciales. A cette occasion, le Parc propose une offre spéciale : pour une entrée achetée bénéficiez de 50% de réduction sur la deuxième entrée (réduction sur le tarif le plus bas).

Vacances de Printemps Pour les vacances de Printemps, du 9 avril au 8 mai inclus, le parc aventure Forêt Adrénaline sera ouvert tous les après-midis aux départs de 14h30, 15h00, 15h30 et 16h00. Des départs supplémentaires pourront être ajoutés. Veuillez consulter le site internet au foretadrenaline pour plus d’informations.

Réservation en ligne fortement conseillée.

Pâques : les 17 au 18 avril 2022, venez découvrir les joies de l’accrobranche, des œufs spéciaux seront cachés. Si vous les trouvez, vous gagnerez une entrée gratuite