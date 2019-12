Pariez sur les équipes participant à l’Entrepôt du Père Noël France Bleu Auxerre

L’entrepôt du Père Noël, saison 2, on y est ! Les huit équipes sont sélectionnées. Maintenant, c'est à vous de jouer et de profiter des bons cadeaux offerts par Corsaires et Pirates et JouéClub à Auxerre.