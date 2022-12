Paris : un retraité gagne 25 millions d'euros au Loto, le troisième plus gros gain de l'histoire

Il avait l'habitude de jouer les mêmes numéros toutes les semaines depuis 10 ans. Lundi 5 décembre, ils sont sortis lors du tirage du Loto et ont fait gagner 25 millions d'euros à ce jeune retraité parisien, qui souhaite rester anonyme. "Je n'arrivait pas à y croire, c'était impossible que cela se produise" a déclaré l'heureux vainqueur à la Française des Jeux (FDJ) lors de la remise de son gain ce mercredi.

Il n'a découvert son gain que le lendemain du tirage. En consultant les résultats sur internet, il reconnaît ses numéros. Il vérifie quand même son reçu pour le comparer à la combinaison gagnante et appelle sa femme. "Viens vite voir ce qui nous arrive !". Il lui annonce l’incroyable nouvelle mais, incrédule, elle pense à une plaisanterie et retourne vaquer à ses occupations.

Le plus grand gagnant de l'histoire du Loto à Paris

Le joueur s'empresse ensuite d'aller chercher son reçu de jeu au bar tabac Civette Le Bolivar, avenue Simon Bolivar dans le 19e arrondissement, où il avait joué son ticket. "J'ai déjà eu un gagnant à un million d'euros" raconte Stéphane, le patron de l'établissement à France Bleu Paris. Il dit ne pas connaître le vainqueur, il appris l'information par la Française des jeux. "Mais je ne crois pas que cela me ramènera plus de clients, il y a trop de tabacs autour de nous" ajoute-il.

Avec cette somme incroyable, le joueur devient le plus grand gagnant de l'histoire du Loto à Paris, le troisième à l'échelle de la France. "Nous avons remporté la médaille d’or", plaisantent ces passionnés de football. "En même temps, on ne peut pas tout avoir cette année : gagner la Coupe du monde et gagner au Loto", ajoutent-ils amusés. Fervente supportrice de l’équipe de France, sa femme précise : "D’ailleurs, je ne sais pas ce qui m’a procuré le plus d’adrénaline entre le dernier match des Bleus ou la découverte du gain".

Avec cet argent, le couple souhaite s'acheter un appartement en région parisienne mais aussi voyager en Amérique du Sud et partout en France, pour y découvrir les trésors du territoire. Ils songent également à faire des dons, notamment à des orphelinats.