Gagnez un séjour au ski d'une semaine avec France Bleu Cotentin !

À 1250m d’altitude, Vaujany est un délicieux village lové à flanc de montagne, qui conserve jalousement son esprit familial et son authenticité avec ses chalets aux toits pointus si caractéristiques. Au cœur de l’Oisans, la station est reliée à l’immense domaine skiable Alpe d’Huez Grand Domaine donnant ainsi accès à 250km de pistes.

L'appartement mis à votre disposition aura des allures de chalet ! - Art Prism

Située en plein cœur de ce même village, La Résidence La Cascade - Les Epinettes **** est appréciée pour son emplacement exceptionnel dont les skieurs et les familles raffolent. Vous séjournerez pendant une semaine dans un logement 2 pièces + coin montagne de 4 personnes.

Un parking souterrain vous permettra de garer votre véhicule et de ne plus y penser. Aussi, la résidence bénéficie d’une piscine intérieure chauffée, d’un espace fitness, d’un sauna et d’un hammam pour permettre des temps de détente aux vacanciers.

La piscine de la Résidence La Cascade - Art Prism

Bien entendu, Madame Vacances y ajoute sa touche personnelle, des boissons fraîches à l’arrivée, le WIFI gratuit, le linge fourni, l'accès libre et gratuit aux équipements bien être… Et d’autres petites attentions pendant le séjour.

Vaujany est d’ailleurs Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques.

Modalités : Séjour d’une semaine à Vaujany (Isère) dans un logement 2 pièces + coin montagne 4 pers dans la résidence La Cascade -Les Epinettes****. Le domaine est ouvert jusque mi-avril. Hors vacances scolaires de février.

