Partez en famille sur les routes du Périgord et de son célèbre foie gras !

Hébergement de luxe, restaurant gastronomique, atelier conserverie, visite des grottes de Lascaux… un long week-end bien rythmé vous attend.

L’hébergement

Vous séjournerez pendant 3 nuits à “La Chartreuse du Maine”, un gîte de luxe situé à Cubjac.

D’inspiration romaine, les chartreuses en Périgord ont à l’origine, été conçues pour vivre dans la jouissance d’un environnement bucolique. Cette recherche d’intimité, d’harmonie et de fusion avec la nature est perceptible partout dans le domaine.

Comme au XVIIIème siècle, vous pourrez flâner sur la longue terrasse qui surplombe le jardin potager et selon les saisons aller cueillir vos herbes aromatiques ou longer le champ de lavande bordé de rosiers-lianes, les allées de pivoines, le parterre de dahlias et les plants de tomates anciennes.

La location s’ouvre sur un jardin privatif fleuri ombragé par des arbres centenaires. Jardins secrets au cœur d’un parc de 27 hectares.

Un endroit idéal pour se régénérer...

Les repas

Le soir de votre arrivée, Philippe Mesuron, MasterChef 10 Top 8, sera votre Chef à domicile et vous accueillera avec un délicieux dîner aux saveurs des produits foie gras IGP Périgord !"

Philippe Mesuron vous offrira également un repas, chez lui, à la table d’hôte “La Table”.

Le séjour comprend aussi un déjeuner ou un dîner pour toute la famille au restaurant gastronomique “Aux 3 sens”, à Sarlat. Le chef y revisite les plats périgourdins et propose une cuisine de saison, raffinée et goûteuse à partir de produits frais et locaux.

Et pour continuer à découvrir les richesses gastronomiques du Périgord, un coffret dégustation vous sera remis à votre arrivée.

Les activités

Vous profiterez d’une matinée “Atelier conserves de foie gras”, avec un artisan conserveur. Créés en 1946, les Foies gras Teyssier fabriquent artisanalement des produits du Périgord dont les recettes sont transmises de père en fils depuis 4 générations.

Vous repartirez avec votre bocal pour en faire profitez vos amis.

Le séjour comprend également des entrées pour la grotte de Lascaux. Depuis sa découverte en 1940, Lascaux fascine les voyageurs du monde entier. Partez pour un voyage au cœur de l’humanité à travers un témoignage vieux de 17.000 ans.

De plus, d’innombrables activités de plein-air et de sports nautiques sont proposées aux enfants comme aux adultes à proximité du domaine “La Chartreuse du Maine”.