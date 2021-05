Cadeau spécial fête des mères : un weekend luxueux et parfumé à Bellême dans l’Orne

France Bleu Cotentin et Normandie Tourisme vous offrent un séjour parfumé et coloré au cœur du Parc Naturel Régional du Perche. Pendant ce weekend vous participerez à un atelier "créer son savon à froid " à la Savonnerie de la chapelle et logerez dans la maison d’hôtes de luxe La Bellême bleue.