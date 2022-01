Participez à une soirée vénitienne le 13 février 2022 à 20h30 à Valentigney

La soirée vénitienne se déroulera à Valentigney le 11 février à la salle Georges Jonesco. Il s'agit d'un diner-spectacle. L'animation sera assurée par K Dance 90. Une troupe de danse sera présente et un concert de jeunes talents locaux aura lieu.

Pour gagner vos places: Ecoutez France Bleu Belfort Montbéliard et quand les places seront mises en jeu ,il suffira de nous appeler au 03 84 22 82 82 et de nous donner la bonne réponse à la question qui vous sera posée et si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec vos places..