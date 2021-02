Participez au défi de la Saint Valentin dans les Hauts-de-France

Inondez les réseaux sociaux de mots d'amour pour la Saint Valentin : c'est le défi de France Bleu Nord et France Bleu Picardie. En vidéo ou en message sonore, participez à ce grand défi pour illuminer cette journée de 14 février. Un magnum de champagne Mazarus est à gagner !

Parce que les temps sont difficiles, parce que nous sommes tous plus ou moins éloignés les uns des autres, France Bleu Nord et France Bleu Picardie vous proposent de participer au défi de la Saint Valentin.

Jusqu'au vendredi 12 février, envoyez-nous votre déclaration d'amour sous forme de vidéo ou de message sonore. Romantique, sensuelle, drôle, surprenante...votre déclaration sera ensuite diffusée sur les réseaux sociaux de France Bleu Nord : Facebook et Instagram.

Le défi est d'avoir le plus grand nombre possible de messages pour créer une vraie bulle d'amour sur les réseaux, une journée cocon de tendresse pour tous.

Pour terminer cette journée, le jury France Bleu Nord choisira sa déclaration préférée et celle-ci sera récompensée par un magnum de champagne Mazarus orné d'un cristal Swarowski et présenté dans son boîtier en bois. Les cuvées Mazarus sont le fruit d'un travail patient et de l'expertise en cépage Chardonnay de deux maisons familiales, situées en plein cœur de la Champagne.

Participez au défi de la Saint Valentin