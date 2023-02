Passez deux nuits avec parenthèse bien-être dans un domaine normand !

Le Domaine des Chevaliers de Malte est une maison d’hôtes haut de gamme dotée de 3 suites : c'est un endroit propice au calme et à la détente qui est idéalement situé entre la Normandie et la Bretagne, près du Mont-Saint-Michel.

Des chambres aux allures de chambres d'hôtel tout confort - Le domaine des chevaliers de Malte

Lors de votre séjour découvrez un espace bien-être avec sauna, hammam et piscine. Vous pouvez même réserver votre massage pour plus de plaisir ! Au lendemain de vos nuitées, le petit-déjeuner vous sera offert.

Et pour satisfaire toutes vos envies, le restaurant l’Atelier situé à 500 mètres attisera votre gourmandise avec sa cuisine traditionnelle revisitée.

Pour tenter de gagner ce séjour, rdv du lundi au vendredi entre 11h et 12h avec le Ptêt Bin Quiz sur France Bleu Cotentin. Pour participer ? Rien de plus simple ! Appelez le 02 33 23 13 23 pour vous inscrire :)

Modalités : 2 nuits en suite junior pour 2 personnes au Domaine des Chevaliers de Malte, Le Fruitier avec petit-déjeuner et accès à l’espace bien-être (sauna, hammam, piscine).

Séjour valable un an hors samedi , weekends prolongés et jours fériés, selon disponibilité.