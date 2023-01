Passez l'hiver bien au chaud dans un poncho-plaid fabriqué dans les Landes en jouant dans "l'arène du quiz"

1 poncho-plaid de chez All In à gagner tous les jours sur France Bleu Gascogne

Plus jamais froid avec le Poncho Plaid

L'hiver sera rude, on le sait. Et la sobriété énergétique est de rigueur. Mais grâce au Poncho Plaid vous n'aurez absolument pas froid ! Avec un extérieur en velours archi-doux et un intérieur en moumoute sherpa, le Poncho Plaid d'ALL-IN est conçu pour vous procurer un maximum de confort et de chaleur. En clair, c'est la tenue idéale pour chiller sur son canapé bien au chaud ! Dispo en 7 couleurs et en modèle Adulte ou Enfant, vous n'aurez plus envie de le lâcher...

ⓘ Publicité

Poncho-plaid All In à gagner cette semaine sur France Bleu Gascogne

Le Poncho Plaid a tout pour plaire...

Les équipes ALL-IN ont voulu faire du Poncho Plaid le produit idéal pour vous et votre famille cet hiver. Sa capuche resserrable, douce et doublée, qui permet de vous envelopper totalement dans votre bulle de chaleur. Les extrémités des manches sont resserrées et possèdent des ouvertures pour les pouces qui évitent que la manche ne remonte. Une grande poche kangourou pour réchauffer vos mains ou stocker tout ce que vous voulez garder à portée de main. Et enfin la possibilité de changer de la couleur de votre Poncho en un geste : et oui, ce modèle est réversible !

Comment gagner votre poncho-plaid ?

Jouez cette semaine dans l'arène du quiz entre 11h et midi. Répondez à un maximum de questions. Le plus gros score du jour gagne le poncho-plaid !