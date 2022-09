Passez deux nuits dans un haras normand avec France Bleu Cotentin

Niché dans un écrin de verdure en plein Bocage Normand, le domaine du Haras d'Havetot jouit d'une situation idéale, au carrefour de sites incontournables tels que le Mont Saint-Michel, les plages du débarquement, Deauville/Honfleur, la Suisse Normande, Caen ou encore Bayeux.

Vous passerez deux nuits dans la chambre "Odette" (la majorité des chambres portent les noms des poulinières qui ont marqué le haras). Cette ravissante pièce combine l'univers cosy et romantique, avec des teintes poudrées pleines de douceur : vous serez plongés dans une ambiance parfaite pour des moments à deux uniques. Vous pourrez vous détendre avec une vue imprenable sur la campagne et les chevaux et aurez également un accès privatif pendant une heure au bain à remous.

La chambre "ODETTE" est équipée d'un lit grand confort 160x200 - Le Haras d'Havetot

Vous pourrez aussi déguster, aux lendemains de vos nuitées, des petits-déjeuners préparés avec des produits maison (crêpes, pancakes, gaufres, gâteaux, yaourt, confitures...)

Enfin, en complément de votre séjour, vous visiterez le haras, cet élevage de chevaux destinés à devenir des chevaux de course (trotteurs).

Vous ne serez pas les seuls pensionnaires de ce haras - Le Haras d'Havetot

