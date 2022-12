Passez Noël au Futuroscope avec France Bleu Cotentin !

Dès le 3 décembre prochain, le Futuroscope revêt ses habits de Noël pour proposer à ses visiteurs une offre féérique pour toute la famille. Ambiance douce et festive pour un séjour enchanteur.

La vue aérienne du parc - Futuroscope

Le Futuroscope (Département de la Vienne, près de Poitiers), 1er parc d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de visiteurs. Le Parc, avec ses 40 attractions, se positionne comme un parc familial à part entière, un lieu irrésistible pour stimuler et développer le plus joli des défauts : la curiosité ! En route pour des expériences et des aventures technologiques et humaines extraordinaires.

Vous pourriez tester "Chasseurs de tornades", la nouvelle attraction du parc depuis juillet 2022 - Futuroscope

« Le Hameau de Noël » sera ouvert de 12h à 21h dès les premiers week-ends de décembre, puis pendant toutes les vacances . Les enfants pourront au chalet « les bouilles de Noël » se faire maquiller, rencontrer le Père-Noël à la Fabrik enchantée, où une sculpteuse de ballons fera partager ses talents, écouter un conteur leur raconter des histoires, se réchauffer auprès du brasero, au son des fanfares et compagnies musicales qui animeront le Parc. Sans oublier les chalets gourmands, Douceurs de Noël et Étoile des Gourmets.

Les enfants pourront aussi faire des selfies avec les Lapins Crétins, vêtus en habits de fête, et bien sûr avec le Père Noël qui aura son propre chalet ! Ses lutins proposeront tous les après-midis, à l’issue de leurs déambulations facétieuses, un spectacle inédit en plein air.

Le Futuroscope proposera dans sa salle 3D « KinéKid », le film d’animation « Yéti, l’adorable homme des neiges » . Un conte de noël drôle et trépidant pour toute la famille qui vous permettra de vivre les aventures givrées d’un jeune yéti parti à la rencontre des humains.

La magie de Noël se poursuivra avec « Illusio » , l’incontournable spectacle de grandes illusions créé par Bertran Lotth (primé « meilleur grand spectacle de magie 2019 » !) et se clôturera en beauté avec le nouveau spectacle nocturne « La Clé des Songes », joué tous les soirs à la tombée de la nuit.

Enfin, la magie du soir avec le show nocturne sera présentée à deux reprises le 31 décembre, suivi d’un grand feu d’artifices pour annoncer 2023 !

Vous dormirez dans une chambre au look futuriste ! - Futuroscope

Informations, menus et réservation sur www.futuroscope.com

Modalités : séjour Futuroscope pour 2 adultes et 2 enfants (5-12 ans inclus) comprenant l'entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l'accès au spectacle nocturne + 1 nuit à l'hôtel du Futuroscope en chambre quadruple avec les petits déjeuners.