Gagnez un séjour de rêve à l'hôtel 5 étoiles L'Ermitage à Beauvoir - Mont Saint-Michel !

L'Ermitage est situé à quatre kilomètres du Mont Saint-Michel sur la commune de Beauvoir.

Avec ses six suites spacieuses à l'élégance discrète, ses terrasses et balcons privés, entièrement et parfaitement insonorisées, l'Ermitage est un lieu calme, convivial et reposant.

L'hôtel vous propose un service personnalisé et raffiné entièrement dédié à vous faire passer un séjour d'exception.

La terrasse du restaurant de l'hôtel L' Ermitage

Alors ça vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités du séjour : 2 nuits en suite prestige-petits-déjeuners inclus - cadeau d'une valeur de 700€ - valable jusqu'au 30 décembre 2022.