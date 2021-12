Passez une nuit au Cap Cotentin avec l'Hôtel l'Erguillère

Du 6 au 10 décembre 2021, France Bleu Cotentin et l'Hôtel de l'Erguillère vous invitent pour une nuit pour 2 personnes en chambre supérieure avec vue sur mer et petit-déjeuner !

Bienvenue dans le Cotentin à Saint Germain des Vaux, dans un paysage romantique et sauvage, pour un séjour à la découverte du pays de Jacques Prévert.

Surplombant l’Anse Saint-Martin, à la pointe de la Hague, l’Hôtel L’Erguillère offre une expérience idyllique. Cet établissement insolite au bout du monde est un lieu privilégié : sa terrasse vous offre une vue exceptionnelle à 180° sur le port Racine, réputé pour être l'un des plus petits ports de France.

Dans une ambiance chic et décontractée, les chambres confortables et lumineuses se glissent dans ces écrins d’évasion. Baignées d’une atmosphère douce et apaisante, vous y apprécierez la décoration épurée, le mobilier raffiné, la literie haut de gamme et les services proposés.

Pour un sommeil apaisé et un réveil toujours en douceur, profitez des chambres avec vue sur mer à votre disposition - Hôtel L'Erguillère

Après votre nuit, c'est le rituel du petit déjeuner : produits du terroir, pain perdu, oranges pressées, salade de fruits et même des huîtres seront au menu. Dans la grande salle ou en terrasse, l'hôtel vous garantira toujours de garder un œil sur la mer.

Débutez votre journée avec un petit-déjeuner complet et délicieux - Hôtel L'Erguillère

Dans un style anglais digne de nos voisins d'Outre-Manche, entrez dans la douce atmosphère du salon de thé pour votre pause de milieu d'après-midi avec son fameux chocolat chaud à l’ ancienne et ses pâtisseries.

Une pause douce et sucrée au coin de la cheminée. - Hôtel L'Erguillère

L’hôtel L’Erguillère a été classé pour la 5ème année consécutive, à la 8ème place des hôtels de bord de mer en Europe, dans le classement du magazine GEO Allemagne. Un beau palmarès pour vous assurer une parenthèse hors du temps !

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Infos pratiques :

Séjour valable jusqu'à fin mars 2022