Passez une nuit dans un chalet tipi avec France Bleu Cotentin !

Située à Ouffières, aux portes de la Suisse Normande et à 20 min de Caen, partez à l'aventure à La Ferme des Epis dans un logement insolite : le chalet Tipi.

Ce chalet en bois vous permet de vous évader le temps d’une nuit. Doté d’une chambre douillette à l‘étage, vous retrouverez tout le confort nécessaire au rez-de-chaussée (séjour avec canapé convertible et cuisine équipée) ainsi qu’une salle de douche. Pour pouvoir profiter du soleil et de la nature, une terrasse vous permet d’admirer la nature et les animaux du domaine. Après votre nuit, le petit-déjeuner vous sera offert et livré au pied de l'hébergement.

L'intérieur du chalet, cosy et chaleureux. - La Ferme des Epis

Vous pourrez également profiter d’un moment de détente à deux pendant 1h30 au sein d'un espace bien-être privatisé composé d’un jacuzzi, d’un sauna infrarouge et d’une table de massage automatique. Pétales de roses et bouteille de champagne feront partie de cette parenthèse romantique !

Le jacuzzi, pour une détente garantie - La Ferme des Epis

Alors cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au 50 Chrono de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

Modalités : La ferme des Epis (Ouffières, Calvados) - Une nuit dans un chalet tipi pour 2 personnes, avec petits déjeuners livrés au pied de l'hébergement et spa privatisé pour 2 personnes pendant 1H30 avec bouteille de champagne offerte (draps et serviettes inclus). Cette offre est d'une valeur entre 200 et 215 euros (selon week-end ou semaine)