Passez une nuit magique au Domaine de la Pierre Ronde !

Jouez avec nous ce week-end entre 11h et 12h et remportez votre séjour pour deux personnes au Domaine de la Pierre Ronde ainsi que votre repas au Bistrot Loiseau des Sens de Saulieu !

Au pied du lac de Chamboux, découvrez 25 hectares de pleine nature : le Village Fantastique du Domaine de la Pierre Ronde !

Ce camping 3*** propose des hébergements insolites dans un cadre enchanté : yourtes, maisons de hobbits, tipis., de quoi rêver les yeux grands ouverts...

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous passerez tout d'abord une nuit enchantée dans la maison de semi-hommes Elébor, petit déjeuner inclus.

La maison de Semi-Hommes Elébor est une maison sous terre. Spacieuse, elle est confortable et chaleureuse. Vous pourrez profiter d'une "grande tablée pour vos festins, un salon cosy face à un feu crépitant , une baignoire en fonte pour votre détente , un bureau bien équipé pour laisser court à votre imagination et un lit tout douillet pour un repos salvateur".

Maison Semi-Hommes Elebor au Domaine de la Pierre Ronde - Domaine de la Pierre Ronde

Maison de Semi-Hommes au Domaine de la Pierre Ronde - Domaine de la Pierre Ronde

Maison de Semi-Hommes Elebor au Domaine de la Pierre Ronde - Domaine de la Pierre Ronde

Ensuite, direction le Bistrot Loiseau des Sens à Saulieu, vous dégusterez le menu du marché, en 4 services. Situé dans le splendide complexe Relais & Châteaux du relais Bernard Loiseau, le Bistrot Loiseau des Sens, propose une cuisine du marché avec des produits bio et locaux, sélectionnés chez les producteurs et éleveurs de la région.

Relais Bernard Loiseau à Saulieu - Relais Bernard Loiseau

Vous voulez profiter d'un moment de calme et de féérie accompagné d'un excellent repas ? Alors à vous de jouer : samedi et dimanche entre 11h et 12h au 03 80 42 15 15