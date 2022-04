Passionné de motos ? Gagnez une “Expérience VIP” à l’occasion d’Iron Motors 2022

Pour 2022, Iron Motors revient les 16 et 17 avril prochain pour un beau week-end de fête. Démonstrations, roulages libres sur piste, motos de caractère... participez à ce grand rendez-vous organisé pour tous les passionnés de sensations fortes et de mécanique.

A cette occasion, France Bleu Paris vous offre la possibilité de remporter un week-end pour 2 personnes en mode VIP pour faire de ce moment, un souvenir inoubliable.

Dans une atmosphère détendue et rock'n'roll, vous pourrez ainsi assister aux nombreuses activités et expositions présentes sur le circuit Carole mais ce n'est pas tout ! Le séjour comprend également le repas du samedi soir sur place avec l’équipe, la chambre pour 2 le samedi soir avec petits déjeuners le lendemain, le repas du dimanche midi, la tenue officielle Iron Motors ainsi que quelques surprises.

Et pour compléter ce beau cadeau, France Bleu Paris ajoute un bon carburant de 100 euros, pour participer à vos frais de transports.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.