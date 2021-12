Peluches, poupons, et doudous : de la douceur venue de France

Dès le plus jeune âge, et si on confiait à nos enfants ce que le savoir-faire français fait de mieux (et de plus doux)?

Doudou et Compagnie : douceur et engagement

Déjà 20 ans de créativité cette année pour Doudou et Compagnie. C'est aujourd'hui une marque reconnue pour son savoir-faire, sa rigueur et son sérieux, mais aussi une marque qui s'engage. Cette année, elle propose Pollen, la doudou abeille bio. Car sur son siège, la marque s'est associée à un apiculteur pour implanter directement des ruches, et participer à la préservation des abeilles. En créant ce doudou abeille, 100% en coton biologique, Doudou et Compagnie espère sensibiliser à la préservation des abeilles, tout en protégeant notre avenir et celui de nos enfants. Comptez 32,90 € en magasin spécialisé.

Un doudou premier âge de Doudou et compagnie, en coton bio. © Radio France - Nicolas Bedin

Les peluches Mérou : une belle prise !

La première collection des Peluches de Marius faisait la part belle aux jeux de mots, avec un Calimérou, un Mérouvingien, un Mérou Doudou, un Mérou de Secours, un Mérou Tout Court et un Mérou d’Eau Douce. Tout doux et colorés, les Mérous sont bien plus qu’une simple peluche. Fabriqués en Europe à l’aide de méthodes écoresponsables, c’est aussi une façon pour les fondatrices de la marque de sensibiliser le plus grand nombre à la diversité de l’écosystème marin et de lutter contre la pollution aux micro-plastiques. Les Peluches de Marius participe à la lutte contre ce fléau en proposant des peluches imaginées et dessinées en France puis assemblées au Portugal, selon des modes de production écoresponsables. Elles sont conditionnées dans des packagings zéro-déchet.

De plus, la marque reverse 10 % de ses bénéfices à la Fondation Tara Océan qui lutte contre la pollution aux micro-plastiques des océans, cause très importante pour les fondatrices. 39,90 € sur le site de la marque.

Les mérous des Peluches de Marius. - Les Peluches de Marius

Maïlou : un ours tout doux venu de Bretagne !

Maïlou Tradition, c'est avant tout une Entreprise du Patrimoine Vivant. Un label prestigieux qui récompense un savoir-faire. L'ours Français est une pièce unique, conçue et façonnée dans un atelier de création et de fabrication de peluches d'exception. Un ours traditionnel, élégant, avec son petit ruban tricolore, bref, le "Chic à la Française". Le choix des matières, la sécurité, et le haut niveau de finition sont menés avec expérience par les couturières, dépositaires d'un savoir-faire unique. Chaque ours est accompagné de son certificat d'authenticité, il indique le prénom de la personne qui a réalisé l'ours, et sa date de conception. Comptez de 49 à 134 € suivant la taille de l'ours. (De 30 à 65 cm)

Les Ours Français de Maïlou Tradition, et leurs certificats d'authenticité. © Radio France - Nicolas Bedin

Corolle : des poupées crées en bord de Loire

Depuis 1979, date de la création de Corolle, les célèbres poupons à la douce odeur de vanille sont conçus au cœur de la Touraine, à Langeais. Mais Corolle ne se contente pas de proposer une grande variété de poupons. En plus, la marque propose aux enfants de nombreux vêtements et accessoires pour permettre de reproduire tous les gestes du quotidien. L'un des plus emblématiques poupons de Corolle, c'est Lucille Interactive, un grand poupon de 42 cm au corps souple, qui réagit comme un vrai bébé, avec lequel les enfants peuvent jouer dès 2 ans. Lucille émet 20 sons différents, et possède 8 fonctions. Elle rit, éternue, gazouille, babille, tète son biberon, et s'endort quand on la berce. Prix de vente constaté : environ 85 euros.

Lucille, le poupon interactif de Corolle © Radio France - Nicolas Bedin

Pioupiou et Merveilles : une belle histoire française

La petite entreprise d'Ile de France fête ses 10 ans cette année. Pioupiou et Merveilles, ce sont des jouets, des peluches, mais aussi du mobilier Montessori. Elle propose l'ours "Gaston Coucou et Comptine". Un ours tout doux, qui aimera jouer avec bébé, à partir de 10 mois, se cache, fait coucou, et lui jouera de jolies mélodies. Le déclenchement se fait en lui appuyant sur les pattes. Comptez 22,90€.