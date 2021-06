Pendant tout l'été, repartez avec votre triplette de boules de pétanque O'but 100% inox !

C'est l'été ! Quoi de mieux que pratiquer une activité extérieure et ainsi profiter du beau temps tout en s'oxygénant ? France Bleu Champagne-Ardenne vous offre, pendant tout l'été, des triplettes de boules de pétanque… et le cochonnet est inclus !

Les trois pétanques et leur cochonnet

L'été est bien là et France Bleu Champagne-Ardenne a décidé de vous faire gagner des cadeaux originaux et parfaitement adaptés aux activités extérieures !

Il faut dire qu'après les confinements successifs, l'envie de pratiquer des activités de plein air se fait forte chez beaucoup de personnes.

Vous préférez pointer ou tirer ? Quelle que soit votre préférence, vous pourrez tester tous les coups avec la triplette de boules de pétanque offerte par France Bleu Champagne-Ardenne pendant toute la saison estivale...

La boîte cartonnée contenant la triplette de boules de pétanque en inox, le cochonnet et la housse : parfaite pour l'été ! © Radio France - Nicolas VUILLEMIN

Voici donc le fabuleux coffret ; la fameuse triplette contenant trois boules de pétanque, un cochonnet et une housse. Les boules sont 100% inox et fabriquées en France.

On joue à la plage, le jeu estival de France Bleu Champagne-Ardenne, vous permettra de repartir avec, en répondant à de simples questions de culture générale et en affrontant un autre auditeur au cours d'un face-à-face passionnant et entraînant !

Pour participer, rien de plus simple : contactez-nous au 0.809.400.500 (prix d'un appel local) lorsque l'animateur d'On joue à la plage vous y invite.

Bonne chance !