Plongez dans un océan de sciences pour les vacances d'avril à Océanopolis Brest !

Cap ou pas Cap ? » c'est de 11h00 à 12h00 du lundi au vendredi. Pour participer, c’est simple ! Soyez les premiers à appeler au 02 98 53 65 65 : quatre personnes sont sélectionnées pour participer au jeu. Pendant le jeu, les 5 candidats répondent aux questions de l'animateur, celui ou celle qui marque le plus de points gagne le cadeau du jour : un Pass Famille 4 personnes à Océanopolis Brest

ⓘ Publicité

Du 15 avril au 8 mai, devenez des apprentis scientifiques et expérimentez les sciences de l’océan à Océanopolis !

VISITE GUIDÉE D’OCÉANOLAB

Découvrez Océanolab, nouvel espace de visite à Océanopolis, lors d’une visite guidée en compagnie d’un médiateur scientifique ! Océanolab est un concept unique pour s’immerger, observer des expériences scientifiques en direct et mieux comprendre l’impact du changement global sur la biodiversité marine. Véritable laboratoire de recherche ouvert au public, Océanolab accueille des chercheurs en résidence à Océanopolis pour partager la science « en train de se faire » et suivre en direct les expériences scientifiques en cours. Au programme de cette visite inédite, la présentation d’Océanolab, un temps d’échange avec les scientifiques sur place, la réalisation d’expériences et la présentation des dispositifs de recherche utilisés pour étudier les impacts du dérèglement climatique et des microplastiques sur la biodiversité marine, notamment les récifs bretons d’huîtres plates. Cette espèce est le sujet principal des expériences à Océanolab cette année. Ce premier programme de recherche se nomme MicroCO2sme – Les microplastiques dans un océan riche en CO2 : utilisation de mésocosmes pour évaluer les impacts sur un écosystème tempéré.

ANIMATIONS ET VISITE LIBRE À OCÉANOLAB

Du 15 avril au 8 mai, Océanolab sera ouvert tous les jours en continu de 15h à 18h, avec des animations* en compagnie d’un médiateur scientifique toutes les 30 minutes à 15h30, 16h30 et 17h30 (durée 30 minutes).

Les animations thématiques porteront sur le changement climatique, les récifs d’huîtres plates en rade de Brest ou encore les pollutions plastiques. C’est auprès d’un dispositif de médiation équipé d’une loupe binoculaire, d’un microscope et d’un bassin avec caméra sous-marine que les médiateurs scientifiques d’Océanopolis vous accueilleront. Ces outils, connectés à un écran diffusant des images en direct, vous permettront de découvrir, d’expérimenter et de mieux comprendre les notions de changements globaux. À partir de 6 ans.

*Ces animations sont incluses dans votre billet d’entrée à Océanopolis, sans réservation dans la limite des places disponibles.

ATELIER EN FAMILLE : EXPLORATEUR DE PLANCTON

Pour ces vacances de printemps, nous vous proposons un tout nouvel atelier exceptionnel* à faire en famille** à la découverte d’une vie insoupçonnée et pourtant foisonnante : le plancton ! Discret et transparent, microscopique et luminescent, le plancton offre une flopée de formes et de couleurs incroyables. Représentant plus de 95% de la biomasse marine, il abrite une diversité exceptionnelle : virus, bactérie, algues microscopiques, cellules reproductrices, larves de poissons… De plus, le plancton joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’océan et dans l’équilibre de notre planète. En effet, le phytoplancton produit plus de 50% du dioxygène de l’air que nous respirons et contribue à la régulation du climat. Il est également à la base de toutes les chaines alimentaires. En compagnie d’un médiateur scientifique, partez pêcher votre propre plancton avant de l’observer au microscope dans le laboratoire pédagogique d’Océanopolis pour découvrir tous ses secrets. Cette salle de travaux pratiques, depuis longtemps fréquentée par le public scolaire, ouvre pour la première fois ses portes au grand public pour cet atelier immersif !

CARNET PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR LE JEUNE PUBLIC

Ces vacances d’avril, nous distribuons à l’entrée d’Océanopolis et des pavillons, un carnet pédagogique et ludique, accessible dès 8 ans. Conçu avec soin par des médiateurs scientifiques d’Océanopolis, en partenariat avec la Station Biologique de Roscoff, ce carnet permet aux plus jeunes de découvrir les espèces marines non-indigènes.

LES CAPSULES D’ANIMATIONS

Les capsules d’animations durent en moyenne 30 minutes et sont accessibles dès 6 ans.

Ça chauffe pour les coraux d’eau froide ! Les coraux ne vivent pas que sous les tropiques ! Dans cette capsule d’animation, découvrez les coraux d’eau froide qui vivent à plusieurs centaines de mètres de profondeurs au large de la Bretagne. Grâce à des aquariums pressurisés unique au monde, les scientifiques du programme ARDECO de l’IFREMER cherchent à comprendre comment les coraux d’eau froide vont s’adapter face au réchauffement climatique et à l’acidification des eaux océaniques.

Dates : Du 15/04 au 01/05 à 11h, 14h et 17h puis du 02 au 08/05 à 12h et 16h – Lieu : Devant l’Abyss Box (à la sortie du pavillon Bretagne)

Algues, l’essence des sens Saviez-vous que plus de 700 espèces d’algues se développent en Bretagne ? Les eaux bretonnes sont parmi les plus riches et les plus diversifiées au monde. Ces végétaux marins intriguent souvent les baigneurs l’été. Au-delà de leur rôle écologique essentiel, les macro-algues possèdent de nombreuses propriétés intéressantes pour l’alimentation et l’industrie.

Dates : Du 15/04 au 01/05 à 12h puis du 02 au 08/05 à 14h – Lieu : Devant l’aquarium Forêt de laminaires (pavillon Bretagne)

Objectif zéro plastique Océan de plastique, 7ème continent, plasticène… Nombreuses sont les expressions qualifiant l’intrusion du plastique dans le milieu marin. Du grand détritus au nanoplastique, cette matière produite par les humains se rencontre désormais partout dans l’océan : du haut des plages, à la plus profonde fosse abyssale. Dans cette capsule d’animation, découvrez les effets du plastique sur la faune marine, l’évolution de cette matière dans l’océan et les solutions d’avenir pour un océan sans plastique.

Dates : Du 15/04 au 01/05 à 16h – Lieu : Forum (espace couvert entre le pavillon tropical et le pavillon polaire)

Les récifs coralliens tropicaux Grâce à cette capsule animée par un médiateur scientifique, devenez incollable sur les coraux. Ces petits animaux coloniaux présentent un mode de vie bien particulier. En effet, ils hébergent dans leurs tissus de petites protégées : les micro-algues zooxanthelles. Les coraux forment l’un des écosystèmes les plus importants et complexe de la planète, ils sont à la fois une zone d’habitat, de reproduction, de croissance et plus encore. Véritable oasis de vie au milieu de l’océan, ils hébergent plus du quart de la biodiversité marine !

Dates : Du 15/04 au 08/05 à 16h – Lieu : Devant la barrière de corail (pavillon tropical)

NOURRISSAGE COMMENTÉ DES PHOQUES DU PAVILLON BRETAGNE

Rendez-vous autour de la plage des phoques du pavillon Bretagne en présence d’un médiateur scientifique pour assister au nourrissage et aux exercices vétérinaires de Naïa, notre phoque gris et de Fite, Nikko et Torpenn, nos 3 phoques veaux marins. Entre maquereaux, harengs et capelan, ce sont entre 3 et 4 kg de poissons qui sont distribués chaque jour par phoque en 3 repas quotidien !

Dates : Du 15/04 au 08/05 à 15h – Durée 20 minutes – Lieu : Plage des phoques (pavillon Bretagne) – Tout public.

Nourrissage et exercices vétérinaires des phoques à Océanopolis

LES ANIMATIONS DU MINILAB

Ces animations ont lieu au Minilab du pavillon Bretagne, du 15/04 au 08/05. Elles durent en moyenne 30 minutes et sont accessibles dès 6 ans.

Un océan d’expériences Savez-vous pourquoi la mer est bleue ? Comment se forment les courants marins ou encore comment fonctionne la bioluminescence marine ? Découvrez-le au cours de cette animation en compagnie d’un médiateur scientifique, en réalisant quelques expériences pour que l’océan n’ait plus de secrets pour vous !

Horaires : 10h30, 13h30 et 16h30

Cousins du bord de mer Les liens de parentés entre les espèces marines sont parfois surprenants… Par exemple, la blennie a plus de liens de parenté avec le phoque qu’avec le requin. L’étoile de mer et l’oursin sont aussi très différent et pourtant ils appartiennent tous les deux à la famille des échinodermes ! Équipé d’une caméra sous-marine, d’une loupe binoculaire et d’un écran interactif, un médiateur scientifique vous fait découvrir en direct les attributs de plusieurs animaux marins vivants sur l’estran. Avec ces observations, vous pourrez par la suite classer ces animaux par famille et mettre en lumière les liens de parenté qui peuvent exister entre des groupes d’apparences très différentes.

Horaires : 11h30 et 15h30

Quizz interactif : connaissez-vous les requins ? Les requins sont des animaux fascinants. Certains possèdent 3 paupières, tandis que d’autres comme le requin blanc sont capables de détecter une goutte de sang dans le volume d’eau d’une piscine olympique, ou encore vivre plus de 100 ans comme le requin du Groenland. Grâce à un quizz interactif et ludique, mené par un médiateur scientifique, venez tester vos connaissances sur les requins et en découvrir d’avantage !

Horaires : 14h30 et 17h

VISITE GUIDÉE DES COULISSES Complétez votre visite à Océanopolis avec la visite guidée des coulisses accompagné.e par un médiateur scientifique. Découvrez les différentes zones habituellement inaccessibles au public, la salle de quarantaine du pavillon tropical, les salles de filtration et de préparation de la nourriture de nos pensionnaires…