Plongez, rêvez, respirez... Gagnez un séjour d’exception dans le Var

Du 12 au 18 avril, France Bleu Paris vous offre un séjour de 3 jours et 2 nuits pour 2, 4 ou 6 personnes dans un camping 5 étoiles à côté de Fréjus.

Retrouvez le charme des vacances chaleureuses en famille, entre amis ou en couple dans une ambiance conviviale et décontractée…

Vous séjournerez au Yelloh ! Village 5* La Bastiane, situé dans le Var, à Puget sur Argens à côté de Fréjus en cottage Funky avec clim + TV

Cet authentique hôtel de plein air 5* est installé sur plus de 3 hectares au cœur d’une nature préservée pour des vacances plein air en Provence.

Les hébergements de la gamme Funky sont implantés sur des parcelles gazonnées dans des allées piétonnes et arborées. Très bien équipés pour les familles, ils plairont aux vacanciers en quête de partage et de joie de vivre.

Retrouvez le charme des vacances chaleureuses en famille, entre amis ou en couple - DR

Au cœur d'une région où s'évader devient un plaisir, le camping La Bastiane est un point de départ idéal pour découvrir les trésors de la Provence.

Faites de votre séjour un moment unique et repartez la tête pleine de souvenirs.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.