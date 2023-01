PMU : A Faches-Thumesnil, un nordiste remporte 140 403€ au Quinté

Il avait joué au Quinté+, un pari du PMU qu'il n'est possible de jouer qu'une seule fois par jour.

L'année 2023 commence bien pour ce nordiste ! Alors qu'il avait misé 2€ au Quinté+, le joueur a gagné ce samedi 7 janvier et remporte donc la somme de 140 403€. Il avait joué dans le point de vente "Maison de la presse SEDIF" à Faches-Thumesnil, dans la métropole lilloise.

ⓘ Publicité

Premier grand gagnant dans le Nord

Ce parieur devient donc un "grand gagnant PMU" car il a gagné une somme supérieure à 100 000€ au Quinté+, un pari sportif qu’il n’est possible de jouer qu’une seule fois par jour. C'est le premier grand gagnant de 2023 dans le Nord, et un des quatre premiers en France métropolitaine et dans les DROM.

L'an dernier, 10 parieurs faisaient partie de cette catégorie dans le Nord, dont deux qui avaient gagné plus d'un million d'euros en misant sur le bon cheval au Quinté+. Dans le Pas-de-Calais, ils étaient quatre en 2022 à avoir gagné plus de 100 000 euros.