Poupées, poupons, et jouets d’actualité : les stars de ce Noël 2020

Stars depuis de très nombreuses années, ce sont les poupées et les poupons. LA marque française, c’est Corolle.

Jouets stars et valeurs sûres de ce Noel 2020 Copier

Née en 1979 près de Tours, sur les bords de la Loire, le nom de Corolle a été soufflé par Carole, la fille de Jacques et Catherine Réfabert, les deux fondateurs de la marque. Corolle a donc fêté ses 40 ans récemment, et propose la poupée Lucille interactive. Un grand poupon au corps souple, pour jouer et faire comme les grands. Grace à des capteurs sensoriels, elle est capable d’interagir et répondre aux actions de l’enfant. Et puis comme toutes les poupées Corolle, Lucille sent toujours aussi bon la vanille ! Et puis tiens, saviez-vous que Corolle est la seule marque au monde à assurer un SAV de ses poupées, Et ce, grâce à la clinique des poupées, il est possible de redonner vie, à une poupée qui aurait subi les aléas du temps et des jeux des enfants, même si le modèle de poupon n’existe plus.

Lucille, le poupon interactif de Corolle © Radio France - Nicolas Bedin

Connaissez-vous les Klorofil ? Ce sont de petits animaux nés de l’imagination du fabriquant Vulli, en Haute-Savoie. Ça ne vous dit rien ? Pourtant, tout le monde a eu au moins un jouet Vulli dans son enfance, un jouet qui traverse les générations… Sophie la Girafe ! Oui, Sophie, c’est Vulli ! Tout comme les Klorofil, des êtres bienveillants qui vivent en harmonie avec la nature, et que les plus petits adorent ! Les Klorofil vivent dans les arbres, travaillent dans des champignons, font pousser des fruits, des légumes, habitent dans des maisons noisettes… Et étudient dans l’école des Klorofil, une nouveauté de cette année. L’école des Klorofil est fournie avec les personnages d’Hugo, Lola et Callie la maitresse, c’est une salle de classe sous forme de cabane dans les arbres, qui viendra compléter le village des Klorofil.

L'école des Klorofil par Vulli © Radio France - Nicolas Bedin

Et puis bien sûr avec l’actualité, les jouets permettant de remettre en avant les soignants seront sans nul doute très demandés au Père Noel. Outre-Rhin, le fabriquant Playmobil propose, dans sa gamme City Action, depuis très longtemps la clinique, l’hôpital et l’ambulance. Cette dernière est d’ailleurs chaque année un vrai succès auprès des enfants, avec son système de lumières et de sons comme une vraie, et son équipe venue porter secours, avec tout le matériel médical nécessaire à l’intérieur. Comme toujours chez Playmobil, on assemble les très solides pièces qui constituent le véhicule, et c’est parti pour des heures de jeux ! Playmobil, c’est une valeur sure.

L'ambulance Playmobil dans la gamme City Action © Radio France - Nicolas Bedin

Enfin toujours dans la gamme City Action, nul doute que les véhicules de chantier auront toujours encore cette année autant de succès ; grue, camion benne, tractopelle et équipe de bâtisseurs, pour que les plus petits puissent aussi faire comme papa J