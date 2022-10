🎁🎃🦇 Pour Halloween, jouez à "ALLÔ ? - WIN !" 🕸🎃🧙

Durant ces vacances, France Bleu Besançon vous invite à vivre Halloween partout et sous toutes ses formes ! Pour jouer à "Allô ? Win !" et avoir une chance de remporter vos invitations (sites, parcs et autres spectacles à venir), inscrivez-vous dès maintenant !

Vous décrochez, on vous dit "allô ?", et si vous répondez "win !", c'est win ! c'est gagné ! 🎁 ⓘ Publicité À vous les invitations 🎃🎁au Musée Parc des Maisons Comtoises de Nancray, au Dino-Zoo de Charbonnières-les-Sapins, aux Maisons de Louis Pasteur (Dole et Arbois), à la Citadelle de Besançon , ou encore pour différents spectacles à venir en Franche-Comté ! 🎁🎃 Vivez la magie d'Halloween dans les meilleurs sites de Franche-Comté, laissez-vous aller aux frissons XXL de leurs animations 🧛‍♂🎃 ou aux émotions des spectacles qui feront l'automne en Franche-Comté 🎤🎸 loading Pour jouer, c'est tout simple : inscrivez-vous ! Pour avoir une chance d'être appelé(e) durant la quinzaine des vacances, et donc de remporter vos invitations, inscrivez-vous dès maintenant – et avant 20h ce prochain dimanche 23 octobre – en remplissant le formulaire ci-dessous.

🎃 Bonne chance ! 🎃 Le Musée Parc de Nancray : couleurs et ambiance Halloween !