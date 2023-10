Pour HALLOWEEN, jouez et gagnez à "ALLÔ ? - WIN !"

"Allô ?... Win !"... et c'est gagné !

Tout au long de ces prochaines vacances, nous vous appelons en mode surprise...

Vous décrochez, on vous dit "allô ?", et si vous répondez "win !", c'est win ! c'est gagné ! 🎁

À vous les invitations 🎃🎁 pour NigloWeen au parc de loisirs NigloLand , au Musée Parc des Maisons Comtoises de Nancray et ses animations de saison, au parc de loisirs dinosaures Dino-Zoo de Charbonnières-les-Sapins et sa période Halloween, aux Maisons de Louis Pasteur (Dole et Arbois) et leurs ateliers, ou encore à la Citadelle de Besançon et ses visites thématiques ! 🎁🎃

Vivez la magie d'Halloween dans les meilleurs sites de Franche-Comté et d'ailleurs, laissez-vous aller aux frissons XXL de leurs animations Halloween 🧛‍♂🎃 ou aux émotions des futures animations et activités qui feront l'automne ou la prochaine saison en Franche-Comté 🤩

Nigloland fait Nigloween : de merveilleuses aventures en famille, pour de l'émerveillement, des émotions et des frissons !

Plongez dans 4 univers époustouflants, retrouvez 43 attractions – dont Krampus Expédition, Alpina Blitz, ou Donjon de l'Extrême – et spectacles pour petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes.

La féérie Nigloland , c'est aussi Nigloweeen et ses animations et spectacles du 7 octobre au 5 novembre 2023 !

Pour clôturer en magie les belles journées d’automne, et dans les décors et l'univers merveilleusement maléfique de Nigloween à la nuit tombée, Imageen – le nouveau spectacle nocturne – et son feu d’artifice, sa symphonie et ses nouveaux effets lumineux.

Monsieur Loyal et sa troupe d’artistes endiablés prennent le contrôle de Nigloween et vous invitent à découvrir des nouveaux numéros, entre les “Monstres” qui animent le parc et vous tendent leurs pièges. Le chaleureux Village des Sorcières vous propose de fameuses Flam’s, des bretzels, des grillades ainsi que ses soupes et son bar à bières. Sans oublier le Music Live, avec un groupe de rock qui enflamme le parc, dans le quartier rock’n roll et les Feux de Camp dans une ambiance diabolique.

Le Dino-Zoo, toujours parmi le top sites Halloween en Franche-Comté !

Du 21 octobre au 5 novembre 2023, le parc à thème dinosaure Dino-Zoo se transforme pour Halloween et vous offre une parenthèse enchantée et... "horroresque" ! Citrouilles, fantômes et autres vampires envahissent le parc préhistorique !

SPECTACLE DE MAGIE : Un cerveau au labo, tous les jours

: Un cerveau au labo, tous les jours CONTES ET LÉGENDES : Sorcières !

: Sorcières ! FILM 4D HALLOWEEN : Happy Family est un film d'animation familial diffusé uniquement pendant les vacances de la Toussaint !

: Happy Family est un film d'animation familial diffusé uniquement pendant les vacances de la Toussaint ! LE COMPTOIR DES PIRATES : Jeux d'adresses, stand de tir, et ambiance pirates

: Jeux d'adresses, stand de tir, et ambiance pirates FEUX DE CAMPS ET GUIMAUVES GRILLÉES : Se réchauffer autour d'un feu et griller de délicieuses guimauves au feu de bois.

: Se réchauffer autour d'un feu et griller de délicieuses guimauves au feu de bois. ANIMATION THÉATRALISÉE : "Le grimoire de la potion magique"

: "Le grimoire de la potion magique" DÉCORS ET AMBIANCES D'AUTOMNE : Le parc se transforme grâce à de nombreux décors et végétaux.

: Le parc se transforme grâce à de nombreux décors et végétaux. DÉLICIEUSES SURPRISES : Les enfants repartent avec de délicieux bonbons enchantés !

Le Musée Parc de Nancray : couleurs et ambiance Halloween !

Chaque jour des animations différentes, aussi nombreuses que variées, "Les Invités des Mercredis et des Samedis", sorcellerie et superstitions en Franche-Comté, véritable histoire de la chasse aux sorcières des XVIe et XVIIe siècles, plongée dans l’histoire de nos peurs et de nos croyances, coffre aux objets magiques, mais aussi déambulations, lectures, contes, spectacles, soupes de sorcière, pains de citrouille et autres plats farfelus au Fournil du Sorcier, le Musée Parc de Nancray fait Halloween du 21/10 au 05/11, avec tout l'art de transmettre qu'on lui connaît !

Les Maisons Pasteur de Dole et Arbois : des ateliers spéciaux pour les vacances

C'est Halloween et les ateliers scientifiques reprennent dans les maisons de Louis Pasteur : un régal d'idées qui conjuguent les sciences et ses mystères, les connaissances et la pratique, la pédagogie et le ludique !

Parmi les animations de cette quinzaine des vacances scolaires : des défis scientifiques à relever !

Mais aussi de la chimie en cuisine qui mousse et qui fait des bulles, des illusions d'optique pour loucher copieusement, et des enquêtes sur les super pouvoirs des animaux et notamment ceux de la mystérieuse chouette !

La Citadelle de Besançon et Le Musée comtois proposent cette année une visite à la lanterne

Le Musée Comtois de Le Citadelle vous propose une visite à la lanterne ! Plongé dans la pénombre, le parcours dévoile la collection bisontine de masques ivoiriens. Un dialogue étonnant entre les croyances, les pratiques et les créations de ces deux territoires.

À la suite de la visite, les participants seront invités à créer un masque zoomorphe en lui intégrant une part animale pour affronter l’arrivée de l’hiver, effrayer les mauvais esprits d’Halloween, danser avec les morts et faire renaitre le printemps !

- À partir de 7 ans

- Les mercredis, vendredis et samedis - 14h30 / 16h - Du 25 octobre au 4 novembre- Gratuit pour les détenteurs d’un billet ou d’un abonnement- SUR INSCRIPTION EN LIGNE OU EN BILLETTERIE LE JOUR-MÊME