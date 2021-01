Pour la Chandeleur, France Bleu Armorique vous couvre de douceurs !

Les galettes des rois digérées, au tour des crêpes d'être dévorées. France Bleu Armorique prépare la Chandeleur avec vous et vous offre tout ce qu'il faut !

Dans notre jeu du matin Chrono Caféine, gagnez votre pack spécial Chandeleur offert par Loc Maria Biscuits et Paysan Breton :

deux pots de pâte à tartiner Gavottes aux éclats de Crêpe Dentelle à étaler sur vos crêpes Paysan Breton (Nature et Vanille), le livre "Gavottes : les 30 recettes cultes", et le tablier créé pour les 50 ans Paysan Breton. Deux marques qui ont à cœur de proposer des produits savoureux dans le respect du savoir-faire traditionnel breton.

Le goût des fameuses Crêpes Dentelle à retrouver dans cette pâte à tartiner - Loc Maria Biscuits

Pack Chandeleur à gagner du lundi 25 au vendredi 29 janvier en jouant à Chrono Caféine à 6h20 et 7h20 sur France Bleu Armorique.

Et le jour de la Chandeleur (2 février), gagnez votre lot de confitures et pâtes à tartiner Muroise et Compagnie dans notre émission de cuisine entre 10h et 11h.

Bonne dégustation !